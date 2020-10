Argentina: Camión con cerdos se volcó y las personas se los llevaron, incluso los mataron en la calle

Este hecho ha conmocionado a las personas que vieron los videos del momento en las redes sociales. Un camión que transportaba al rededor de 150 cerdos entre 300 y 400 kilos se volcó en un barrio de Buenos Aires, Argentina. Cuando las personas se dieron cuenta se acercaron para sacar y llevarse a los animales, incluso los amarraron y degollaron.

El accidente ocurrió tras una peligrosa maniobra del conductor. El vehículo no logró mantener el equilibrio y se cayó de lado izquierdo. Según rescatan los medios argentinos, los vecinos del lugar se llevaron a los animales que murieron o estaban heridos por el accidente. Otros fueron capaces de degollar a los vivos en plena calle.

Los chanchos fueron arrastrados hasta los autos o incluso los colocan en los carritos de supermercados. De hecho en uno de los videos que circula en redes se ve como llevan animal como "trofeo" después de haberlo matado.

Estas imágenes encendieron la indignación por el actuar de los ciudadanos de esta manera agresiva. "La mayoría no era gente que a primera vista tuviera necesidad imperiosa de alimentarse. De hecho se vio más de una camioneta costosa, una 4×4 blanca y último modelo con dos animales ya muertos en su caja, al igual que un VW Saveiro, también blanca con un cerdo", se lee en portal argentino pilaradiario.com.

Estas son algunas de las reacciones en rechazo a este comportamiento

Comentario referido a lo sucedido con el camión que transportaba cerdos…

Esta Argentina no tiene solución, salvajismo al más bajo nivel. Me recuerda a las últimas líneas de rebelión en la granja, en donde los animales ya no distinguían entre los cerdos y el hombre… pic.twitter.com/njz1P9zwd0

— Veronica Romero (@VeSol6) October 7, 2020