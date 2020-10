VIDEO: Agentes de Control evitaron que una señora se lancé desde un puente en Chillogallo, sur de Quito

Una mujer intentó saltar desde un puente peatonal ubicado en Chillogallo, sur de Quito. Afortunadamente un grupo de Agentes de Control lograron impedir que suceda una tragedia.

En un video publicado por Juan Aguirre, director de la AMT, se escucha a la mujer gritar. Los Agentes suben inmediatamente e intentan calmar a la señora. "Tranquila, no pasa nada, hablemos", dice uno de ellos.

La señora realiza movimientos más arriesgados en su intento de saltar y pide que se alejen, los agentes tuvieron que retroceder. Hasta que uno de ellos encontró el momento para atraparla, se acercó rápidamente y la alejó de la baranda del puente mientras se escuchan los gritos de desespero. "No tengo para pagar el arriendo. Ya no quiero, yo quiero irme, no tengo familia", decía llorando inconsolablemente.

Una de las agentes la consuela y le dice que llore, se desahogue mientras le da abrazo repitiendo que para todo hay solución.

Después del hecho se coordinó con el ECU 911 para su traslado, valoración médica y atención psicológica.

Video del rescate