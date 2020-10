Contundente mensaje sobre el coronavirus que envió Chris Evans (Capitán América) a Donald Trump

La recuperación de Donald Trump, tal y como él la dejó notar, parece ser un milagro. El mandatario se ha "recuperado" de manera veloz y sin tener complicaciones, según lo reportado. "Sus signos vitales permanecen estables, con un nivel de oxígeno ambulatorio de entre 95 y 97%”, informó Sean Conley, médico presencial de Trump.

Trump pasó este lunes su primera noche en la Casa Blanca tras ser internado en el centro médico militar, al que llegó el pasado viernes 02 de octubre. Antes de su salida del centro médico, Trump extendió un mensaje en Twitter que no fue bien recibido por especialistas y famosos de Hollywood.

"Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. ¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo a Covid. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!", comunicó el mandatario.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, sin embargo la estrella de Marvel y actor de Hollywood, Chris Evans (Capitán América) no desaprovechó la oportunidad para extender un tuit a la gestión y reacción de Donald Trump. Evans indicó que no todos experimentan la misma realidad.

"¡¿No le tengas miedo a Covid ?! Ha estado bajo la atención de los mejores médicos las 24 horas del día, utilizando los mejores medicamentos. ¿De verdad crees que todos tienen acceso a eso?"

"Lamentablemente, estoy seguro de que eres consciente de esa disparidad, simplemente no te importa. Esto es imprudente hasta un grado impactante, incluso para ti", concluyó Chris Evans.

Chris Evans a Donald Trump / Twitter

Estado de salud de Donald Trump

Sin embargo, Trump no podría “cantar” victoria sobre el coronavirus. Anthony Fauci, principal epidemiológico de la administración estadounidense advirtió sobre la posibilidad que el funcionario tenga una recaída en los próximos días pese a su buen aspecto.

Te puede interesar