Alerta en México por la llegada del huracán Delta que pasó a categoría 4

El huracán Delta se sigue intensificado y pasó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, amenaza las costas de México. Con este aumento en su intensidad de vuelve extremadamente peligrosa con vientos de 210 km/h y olas de 6 a 7 metros, según datos de Hurricane Hunter.

Se prevé que siga tomando fuerza hasta que llegue a las costas de México la noche y madrugada. El Gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín, anunció en sus redes sociales que "aumentó su velocidad a 26 km/h con vientos máx. de 280 km/h. El pronóstico es que ingrese por el sur de Puerto Morelos". Además se inició un proceso de evacuación de los sectores más vulnerables y trasladar a las personas a refugios.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, hay 40.935 turistas en la zona norte del estado, donde se prevé impactará el huracán.

For those living along the northern Gulf Coast in the potential path of Hurricane #Delta, there are only a couple of days remaining to prepare for the storm. Here is the latest forecast for the most likely time of arrival of tropical-storm-force winds. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/LTPoSqWQer

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 6, 2020