Virgilio Hernández fue liberado y declaró que su detención se trató de un error en el sistema

El exasambleísta Virgilio Hernández recuperó su libertad este mismo lunes tras permanecer detenido dos horas y media. En compañía de sus abogados abandonó la Unidad de Flagrancia y ofreció declaraciones sobre lo ocurrido al mediodía de hoy en el sector Las Casas, en el norte de Quito. Durante un operativo policial de rutina, cuando el patrullero ingresó sus datos en el sistema se reflejaba una orden de captura en su contra.

"He sido detenido (…) por un error; se mantenía vigente la orden de detención emitida el 14 de octubre de 2019. Así es como está la situación de justicia en el país. Después que yo me presenté a la audiencia de vinculación, estuve 52 días detenido, después se ordenó la libertad y me sustituyeron medidas alternativas. El 25 diciembre cuando se me liberó, nos demoramos porque seguía vigente la orden, entonces ¿Cómo me dejaron salir ese día?", contó el exasambleísta en su declaración a los medios.

Además manifestó, de forma irónica, que lo que le sucedió se trata de una "casualidad con intencionalidades". "¡Qué clase de justicia es ésta! Que no es capaz de dar de baja una orden de detención que quedó revocada y que es público que yo tengo medidas sustitutivas".

De acuerdo con la Fiscalía General del estado, esa orden de detención "se revocó mediante audiencia en 2019" y que su permanencia en el sistema debe ser explicada por la Corte de Pichincha o la Policía Nacional.

Al momento de esta publicación, dichas instancias no han emitido un pronunciamiento al respecto.

La orden que estaba vigente es sobre los hechos de las manifestaciones de octubre de 2019, por el cual Hernández fue llamado a juicio por presunto delito de rebelión junto a la Prefecta Paola Pabón y Christian González.

De forma arbitraria y sin indicarme las razones, un patrullero que esperaba fuera de mi domicilio, procede a detenerme y me llevan a flagrancia

A un año de los hechos de octubre sigue la dictadura #BastaDeDictadura pic.twitter.com/1kiNdDmOns — Virgilio Hernández E (@virgiliohernand) October 5, 2020

