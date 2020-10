"No le tengas miedo al COVID": Donald Trump anunció que recibirá el alta del hospital militar la tarde de este lunes

"No le tengas miedo al COVID. No dejes que domine tu vida", fue parte del mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que la tarde de este lunes recibirá el alta médica del hospital militar en el que fue ingresado el viernes con coronavirus.

"Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 18:30 ¡Me siento realmente bien!", añadió en su mensaje Trump de 74 años en una breve publicación en su cuenta de Twitter.

Agregó en ese sentido que durante su administración-desde enero de 2017- han desarrollado "algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes", y que se siente mejor que hace 20 años.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

El presidente, que ha pasado todo el día tuiteando desde primeras horas de la mañana, criticó a los medios de comunicación por estar "decepcionados porque me subía a un vehículo seguro para dar las gracias a mis muchos fans y simpatizantes".

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020