Vendedores informales, desempleados y organizaciones se tomaron las calles de Quito

Grupos de estudiantes, organizaciones sociales, desempleados y vendedores informales marcharon este jueves desde el parque El Arbolito al Centro Histórico de Quito en contra de las políticas del Gobierno y el Municipio de la ciudad durante esta nueva normalidad.

Entre las personas que marcharon se encontraban los extrabajadores de la fábrica Ecasa, una ensambladora de línea blanca. Una de las representantes dijo que no han recibido un pago justo y que tampoco pueden acudir al IESS. "Nosotros estamos pidiendo que nos paguen los justo, las liquidaciones con lo que decreta la ley y pago al IESS. No podemos retirar nuestros fondos de reserva o la cesantía".

También se dieron cita los trabajadores autónomos, uno de sus dirigentes manifestó que exigen respeto por su trabajo. "Hay represión y maltrato. No hay respeto. Nos exigen que estemos donde no hay personas que compren. Ahora, el señor alcalde, está haciendo una campaña sucia diciendo que no compre a vendedores ambulantes. Exigimos que se respeto nuestro derecho de trabajo".

Mientras se daba la concentración un hombre alto con un megáfono sentenciaba "Nos quitan nuestras cosas, nos empujan, nos arranchan, en ocasiones hasta patean. Al vendedor ambulante le ven como poca cosa".

Estudiantes y organizaciones también se concentraron haciendo eco al rechazo del veto del Código de Salud.