Jacobo Bucaram será trasladado a cárcel de Guayaquil porque "pertenece a grupos de atención prioritaria", según el juez

El juez Juan Carlos Terán Moreno, de la Unidad Judicial Norte, ordenó hoy que Jacobo Bucaram sea trasladado a una cárcel de Guayaquil. Entre los argumentos que se exponen en la orden es que el procesado pertenece a los grupos de atención prioritaria que protege la Constitución de la República en el artículo 35 y que se le deben garantizar serie de derechos como las visitas de familiares y abogados como dicta la Ley en el artículo 51.

Al momento de esta publicación, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) no ha difundido información oficial sobre el traslado de Bucaram.

Desde el 26 de septiembre de 2020, Jacobo Bucaram ha estado recluido en la cárcel de Latacunga por tres procesos que se siguen en su contra: delincuencia organizada, asociación ilícita y tráfico de bienes patrimoniales.

Hace dos días, el padre de Jacobo, el expresidente Abdalá Bucaram, pidió en rueda de prensa que se traslade a su hijo a Guayaquil para que esté cerca de su familia.

Ante la decisión del juez de este jueves, el exMandatario se pronunció en sus redes sociales: "Al fin un juez de Guayaquil actuó en derecho. Ordenó el traslado de Jacobito".

GRACIAS DIOS MIO…AL FIN UN JUEZ DE GUAYAQUIL ACTUÓ EN DERECHO…ORDENÓ EL TRASLADO DE JACOBITO A GUAYAQUIL POR SER EL PRIMER JUEZ Q CONOCIÓ LA CAUSA Y NO PUEDE SER ALEJADO DE SU FAMILIA. EN LA ORDEN HABLA DE DESACATO SI NO SE CUMPLE. Ahora verán q el gobierno no querrá cumplir

— Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) October 1, 2020