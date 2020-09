Los datos falsos que dijo Donald Trump durante el primer debate

El martes 29 de septiembre se llevó acabo el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. El “combate” entre dos viejos rivales que aspiran a triunfar en las próximas elecciones de noviembre no "defraudó", según los especialistas.

Uno de los temas más tratado durante el debate fue el futuro de la sanidad pública que rápidamente tomó un tono más personal. Los gritos por parte de cada uno de los políticos no dejaba comprender el "argumento" que trataba de defender su contrario.

Biden durante la velada mandó a callar, tachó de mentiroso y payaso a Donald Trump. Sin embargo, el candidato por parte de los republicanos no estaba del todo equivoco, la cadena Univisión realizó un “detector” de mentiras donde se identificó varias falacias del actual mandante de los Estados Unidos.

Pago de impuestos

Trump indicó que ha pagado millones de dólares en impuestos. “Millones de dólares en impuesto sobre la renta”, declaró el mandatario. Por su parte, esto no es del todo cierto. El magnate ha cancelado una variedad de impuestos, incluido de la nómina de sus empleados, pero ha pagado muy poco en impuestos federales sobre la renta.

Además, Donald Trump arremetió contra Biden indicando que va a extinguir la atención médica privada de 180 millones de personas. Sin embargo, en la página de la campana de Joe Biden se lee:

"En lugar de comenzar de cero y deshacerse del seguro privado, [Biden] tiene un plan para construir sobre la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA)"

Una de las mayores acusaciones fue cuando Trump acusó de pedofilia a Biden con videos que no prueban la denuncia. Univisión realizó una verificación sobre el material gráfico y multimedia difundido y consultaron a un experto sobre la veracidad de ello, lo cual resultó falso.

Respuesta de medios y redes sociales

Por su parte, medios de comunicación resaltaron varios titulares donde el término insultos y caos tienen predominancia.

“Un descarrilamiento”, fue el primer titular de Político. “Primer debate lleno de intercambios exaltados e insultos”, el de Fox News. “Debate demente”, eligió Breitbart News; “Agudos ataques personales e insultos en el primer caótico debate”, The New York Times, y “Ataques personales e intercambios afilados marcan el turbulento primer debate presidencial”, The Washington Post.

Algo similar sucedió en las redes sociales: en Twitter, por ejemplo, las primeras publicaciones celebraron, como un gran alivio, que los políticos no pronunciaran discursos de cierre.

Te puede interesar