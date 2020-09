La RAE rinde tributo a Quino tras su muerte

View this post on Instagram

Lamentamos informar sobre el fallecimiento del humorista gráfico e historietista argentino #Quino, el creador de la famosa #Mafalda. – Quino, 1932-2020 Quino murió este 30 de septiembre a los 88 años en Mendoza-#Argentina. Así lo confirmó su editor. “Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y el mundo, lo llorará”, dijo Daniel Divinsky, su histórico editor, en Twitter. Se conoció que Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quito tuvo un accidente cerebro vascular en los últimos días y a pesar de que los médicos lograron estabilizarlo, su estado se complicó, así lo informaron medios locales argentinos.