CNEL EP: Cortes de luz en Ecuador fueron por fallas en el sistema de transmisión

Este 30 de septiembre varios sectores de Ecuador reportaron cortes de luz. En algunas ciudades fue momentáneo mientras que en otros casos continúan sin el servicio de energía eléctrica. Fallas en el sistema de transmisión fueron las causas de los apagones, según lo informa CNEL EP.

ATENCIÓN | Personal de @CELECEPOficial coordina acciones para restablecer el servicio eléctrico en varias ciudades del país, tras fallas en el sistema de Transmisión. Agradecemos la comprensión de los usuarios. pic.twitter.com/Dc0rGMMLI7 — CNEL EP #EstáContigo💡 (@CNEL_EP) September 30, 2020

La Corporación Eléctrica informó mediante un comunicado el motivo del corte. "Se registró en el Sistema Nacional de Transmisión, lo que ocasionó que se disparen varias protecciones y provocó las desconexión parcial del suministro de energía eléctrica en varios sectores del país".

Por el momento, el personal técnico de mantenimiento de CELEC EP están trabajando en normalizar el servicio a las empresas distribuidoras.

.@CELECEPOficial informa sobre la desconexión parcial del suministro de energía en varios sectores del país. pic.twitter.com/ZutwS5e8Wc — Corporación Eléctrica del Ecuador (@CELECEPOficial) September 30, 2020

Reacciones en redes sociales

Twitter fue el medio para que los usuarios reporten las fallas y los sectores donde están teniendo problemas.

Guayaquil, sector Sur sin luz. No pudimos terminar clases. — Indira Armijos (@indiraarmijos) September 30, 2020

Señores de la Empreza eléctrica Quito otra vez estamos sin luz en el conjunto paraíso del sur hasta cuando — wellington (@welling22506406) September 30, 2020

Sur de Guayaquil Av quito y el oro sin luz @servicioscnelep — J.C.Crespo (@iJeanCC) September 30, 2020

En Quito también no hay Luz al momento. Sector de valles de Quito también NO hay luz — Edisson (@ecovictor2001) September 30, 2020

