"Policías ecuatorianos pretendían hacer con mi hijo lo mismo que con Balda": Abdalá Bucaram sobre detención de Jacobo

El expresidente Abdalá Bucaram se pronunció este martes sobre la situación actual de su hijo Jacobo que fue trasladado a la cárcel de Latacunga, tras ser capturado en Medellín, Colombia. Un tribunal le ordenó prisión preventiva dentro del caso de delincuencia organizada y por presunta venta irregular de insumos médicos a hospitales públicos durante la pandemia del COVID-10.

"Mi hijo no fue capturado. Fue secuestrado en Medellín por la señora Romo (…) con policías ecuatorianos que pretendían hacer con mi hijo lo mismo que con Balda. Querían llevarse a mi hijo seguramente para ejecutarlo, pero la Policía colombiana impidió ese atropello", mencionó el exMandatario al resaltar que: "temo por la vida de mi hijo".

Tras la captura de Jacobo, la Fiscalía General del Estado señaló que ello se logró gracias al intercambio de información con las autoridades de Colombia y con el apoyo de agencias de Estados Unidos. Migración de Colombia señaló que Bucaram sería expulsado del país por un periodo de diez años.

La Fiscalía, además, confirmó que la unidad judicial que investiga el caso extendió por 30 días la instrucción de un asunto que también salpica a Abdalá Bucaram y a tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

"Es una mitómana, una corrupta, la Ministra de Gobierno. Resolvió hace varios meses usar el apellido Bucaram para silenciar las cantidades de muertos por la pandemia y los negocios del Gobierno. Lo hizo en la mesa chica; delante del presidente Lenín Moreno", afirmó el expresidente Bucaram en rueda de prensa.

En junio, la Justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva para tres hijos del expresidente Bucaram por presunta asociación ilícita para la venta irregular de insumos a hospitales de Guayaquil. Un tribunal dictó la prisión preventiva para Abdalá (hijo), Jacobo y Mishel Bucaram "por presunta asociación ilícita para la venta irregular de insumos a hospitales de Guayaquil".

Abdalá Bucaram confirma que tiene 11 hijos

Por otro lado, Bucaram se refirió en su alocución a la cantidad de hijos que tiene. "Tengo 11 hijos, si van a dar la información denla bien ", se refirió a los medios que han asegurado que él tiene nueve hijos.

"Si cualquier dama cree que también tenga un hijo mío, me hago el ADN. Yo he hecho 30 pruebas de AND de personas que han venido y han dicho que son mis hijos", contó Bucaram.

También confesó que ese tema lo ha conversado con su esposa y se trata de un asunto privado."Mi pobre esposa. Me casé con una dama decente y honorable (…) Por supuesto que no está contenta con eso. Pero no mientan, no son nueve hijos son 11″.