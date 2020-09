Época de invierno genera incertidumbre en propagación de la covid-19 en Ecuador

La temporada de invierno en el Ecuador y precisamente en Quito está cerca. Incluso, la presencia de precipitaciones se han marcado en la última semana y las bajas temperaturas detonan el crecimiento de enfermedades respiratorias, pero ¿qué pasará con el coronavirus?

El doctor y director del área de neumología del hospital Eugenio Espejo, Carlos Rosero, explicó que el panorama del coronavirus respecto a la temporada de invierno es incierto.

"No se conoce su desarrollo, ya que la covid-19 es un virus nuevo que todavía no ha pasado la época invernal en un país o región. Entonces habría que esperar un poco de tiempo para determinar si la época invernal podría aumentar o no el número de contagios o mantenerse igual", señaló el galeno.

"Lo que sí es seguro, es que virus estacionarios podrían aumentar, como son el H1N1 y el H3N2. Recordemos que precisamente en esta temporada, hace dos años, tuvimos un repunte de casos de H1N1″, comentó Carlos Rosero.

Sobre el coronavirus, el especialista en neumología, señaló que no se conoce todavía que puede pasar. “Adelantarse que se va aumentar casos o que van disminuir por la época invernal sería una irresponsabilidad, ya que no se conoce la epidemiología del coronavirus”.

¿Existe variación de síntomas?

"Realmente los síntomas son iguales: disminución de la agudeza olfatoria, disminución de la percepción de los sabores, la cefalea, temperatura, malestar general, dolor torácico, dificultad respiratoria, rinorrea (congestión nasal)", enlistó Rosero.

Realmente los síntomas son iguales, lo que sí se ha hecho es aumentar los estudios del resto de sintomatología a nivel cardíaco, respiratoria y las secuelas que deja la enfermedad.

Los síntomas se han mantenido, incluso estos permiten discernir un poco de otras patologías. Rosero hizo hincapié que la mayor diferencia de la covid-19 con otros virus es que esta enfermedad presenta casos asintomáticos.

“Que hayan aumentado síntomas o disminuido, eso no ha pasado”, recalca.

Síntomas según la OMS

Los síntomas más habituales son los siguientes:

Fiebre

Tos seca

Cansancio

Otros síntomas menos comunes son los siguientes:

Molestias y dolores

Dolor de garganta

Diarrea

Conjuntivitis

Dolor de cabeza

Pérdida del sentido del olfato o del gusto

Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies

Los síntomas graves son los siguientes:

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire

Dolor o presión en el pecho

Incapacidad para hablar o moverse

¿Uso de mascarilla y distanciamiento son suficientes?

El doctor Carlos Rosero señala que a través de estudios que se han mantenido desde el inicio de la pandemia (marzo) tienden a señalar que hasta la fecha, el uso de mascarilla y el distanciamiento social son lo único que va a detener el aumento de contagios.

“Hasta el momento es la única “arma” epidemiológica y por lo cual debe mantenerse el uso de mascarilla y distanciamiento social, instó. Rosero indica que el uso debe seguir hasta que se determine una cura o una pronunciamiento oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

