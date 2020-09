¡Cuidado! Tres maneras como pueden acceder a nuestros chats de WhatsApp

Así como WhatsApp es la favorita de más de 2.000 millones de usuarios en el mundo por sus herramientas y trucos para mejorar la experiencia, también es vulnerable a espías y hackers que quieren hurgar en los chats. Algo que en muchos países (incluso Ecuador) es un delito castigado con cárcel.

En esta ocasión, lo importante es que sepas cuáles son las tres maneras -de tantas que existen- como un curioso puede acceder a tus chats de WhatsApp.

La mayoría de veces, estas personas pretenden meterse en la privacidad de otros por diversos objetivos como: leer los mensajes, suplantar identidad para obtener información de un tercero o hasta para distribuir alguna amenaza, de acuerdo con sitios especializados.

Teniendo esto en cuenta, es importante saber de qué manera pueden entrar a nuestras conversaciones sin autorización.

No olvides que tanto el celular de cada quien y la información que hay en él es totalmente personal y nadie debe buscar lo que no se le ha perdido.

Tres formas como pueden ingresar a nuestros chats

Mediante WhatsApp Web: Por mala suerte; si dejamos la sesión abierta en nuestra computadora, alguien accede y nuestro celular está cerca, evidentemente podrá leer nuestros chats. A menos que la máquina tenga una clave que no sepa ni tu propia almohada. Recuerda que la aplicación de mensajería instantánea nos recuerda en el celular cuando está en uso desde la versión web.

Por SMS: Sencillamente una persona puede instalar WhatsApp con tu número de teléfono en su celular. Obviamente la compañía envía un código de verificación por mensaje de texto o llamada. Lo malo es que si el hacker ya tuvo acceso al dispositivo, en su poder estará esa confirmación. Lo mejor es no enviar esos SMS a nadie, y estar muy pendiente si nuestro dispositivo está intervenido.

Un malware: Hay millones de virus para celulares que pueden robar nuestra información y acceder a contenido personal. Lo más recomendable es no instalar aplicaciones de dudosa procedencia, que no sean de total confianza y que no estén en las tiendas oficiales.

COIP en Ecuador

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Ecuador tipifica en su artículo 179 el delito de 'Violación a la intimidad'.

"La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años", reza el documento.

