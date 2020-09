Autoridades y actores del sector minero se unen para la Edición XV ENAEP

Este miércoles 30 de septiembre de 2020 se realizará el XV ENAEP, capítulo minero, uno de los eventos más importantes de este sector, que se enfocará a profundizar el debate sobre una de las actividades productivas con mayor proyección en la región: la Minería con Responsabilidad.

Este foro se realizará de forma virtual desde las 9:00 hasta las 12:45 y estará orientado a reflexionar y profundizar el análisis sobre la evolución del mercado minero a escala nacional, regional y mundial; ofreciendo datos, cifras y proyecciones actualizadas sobre las actuales y futuras inversiones en Ecuador y países vecinos como Colombia, Perú, Chile y Canadá.

El evento no tiene costo. Si quieres ser parte puedes registrarte en el siguiente link: https://bit.ly/32bxvXi. Los participantes recibirán un diploma luego de este evento.

¿Quiénes participarán?

Rene G. Ortiz, Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables; y Fernando Benalcázar, Viceministro de Minas; como representantes de Ecuador.

Además, Baldo Prokurica, Ministro de Minería de Chile; Luis Miguel Incháustegui, Ministro de Energía y Minas de Perú; y Carolina Rojas, Viceministra de Minas de Colombia.

También se contará con la intervención de los principales inversionistas y representantes del sector minero como Sandeep Biswas, Director & Chief Executive Officer Newcrest Mining; Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo Lundin Gold Ecuador; Mauricio Núñez, Vicepresidente Legal de EcuaCorriente S.A; Caterina Costa, Presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano; y María Eulalia Silva, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, Ruth Hidalgo, Directora de Participación Ciudadana, José Hofer Senior Analyst Forecasting Benchmark Mineral Intelligence.

Entre los principales temas que se debatirán están: por qué invertir en Ecuador, el rol y el potencial de un sector minero seguro, los beneficios económicos y sociales de la primera mina a gran escala en el país, cómo esta actividad beneficia a la cadena de valor y al resto de sectores productivos, minería con responsabilidad, la revolución energética y su impacto en este sector, entre otros temas.

ENAEP 2020

Para María Rosa Tapia, representante de SEMINARIUM entidad organizadora de este evento, Ecuador debe convertirse en un país que promueva la inversión en minería responsable, que ante la actual crisis sanitaria a escala mundial debe convertirse en uno de los pilares de la revolución energética donde el incremento del consumo de metales y minerales (conectividad, coches eléctricos, celulares, computadoras, bicicletas) será un hecho.

"En el caso de Chile aporta el 13.5 de PIB, el 33% de las inversiones son en minería y más del 60% de las exportaciones también. En Perú es el mismo tema, el 61% del ingreso de divisas es por minería y están aportando a la reactivación económica ante la actual coyuntura. En Colombia el 20 % de la masa laboral que trabaja en el sector minero son mujeres. Es uno de los ejes importantes para la reactivación en esos países", explica María Rosa Tapia.

Este evento está dirigido a toda la cadena de valor vinculada de los diferentes sectores productivos: empresarios, emprendedores, academia, estudiantes, ministros de estado , representantes técnicos de carteras estatales relacionadas con industrias extractivas, bancos de renombre local e internacional, bufetes de abogados, inversionistas y medios de comunicación.

"Tenemos un gran reto, el Ecuador tiene una oportunidad histórica de desarrollar una industria sólida que no solamente reactive su economía, también que ayude a diversificar su matriz productiva. La industria minera responsable tiene todo el entusiasmo de hacerlo y esta no es una tarea que debe depender solo del sector, se necesita el apoyo de varios actores de la sociedad civil que tengan la oportunidad de evaluar y conocer que puede existir un modelo económico de mutuo beneficio. No confundir la minera ilegal de nocivas practicas con la minería legal.

El XV ENAEP 2020 tiene el aval del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables la Embajada Británica, La Cámara de Minería del Ecuador y es patrocinado por, CNT, Lunding Gold y EcuaCorriente.