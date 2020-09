"No pienses que somos represivos; estamos para ayudar a las personas": La conversación de policía con joven que quiso atentar contra su vida con un arma blanca

"Esa es nuestra labor. No pienses que somos represivos; estamos para ayudar a las personas para que no atenten contra su vida. No nos gustaría que les pase nada". Fueron las palabras de un agente policial a un joven que quiso atentar contra su vida con un arma blanca.

En un video que la institución publicó en Twitter, se observa al uniformado conversando de cerca con el muchacho que estaba de espaldas a la cámara. Gracias a las tareas profesionales de verbalización por parte del policía, se logró evitar que el chico cometiera un acto contra su vida. Este hecho se suscitó en Carcelén, norte de Quito.

"Yo tengo también hijos; no les puedo cuidar. Pero yo tengo que brindar un servicio policial de calidad. Estoy aquí para ayudarte, colaborar para que tu mejores y estés bien. Si estás afectado por la pandemia, ya te van ayudar para que puedas descansar", le reflexiona el uniformado al muchacho que tras la atención policial fue trasladado a un hospital para que reciba atención médica y psicológica.

"Yo tengo un hijo casi de tu edad y no me gustaría que esté así. Lo único que nos hace falta falta a las personas es comunicarnos con otras", cierra el policía sentado junto al joven al interior de un vehículo.

Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron al joven a plantearse esa situación o si ya permanece con sus familiares.

En los últimos meses, la Policía Nacional ha informado sobre hechos de este tipo.

Relacionados: