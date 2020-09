Videos: ciudadano en Cuenca disparó al aire y logró herir a un policía

View this post on Instagram

Se ha neutralizado a individuo de 45 años que disparó al aire en las calles Emilio Arévalo y Miguel Heredia, sector San Sebastián, en #Cuenca. Policía Nacional actuó de inmediato capturando al ciudadano que aparentemente tiene problemas psicológicos. Un #Policía resultó herido y fue trasladado hacia una casa de salud, al momento se encuentra estable. Afortunadamente ningún ciudadano resultó herido, así lo informó el Gobernador de Azuay, Xavier Martínez. Videos: Policía Nacional- Fotografías: Gobernación del #Azuay. Para más información visita www.metroecuador.com.ec