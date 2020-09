Viceministro de Salud llama a la población a "perder el miedo" al COVID pero cuidándose

El viceministro de Salud Pública de Ecuador, Xavier Solórzano, llamó este sábado 26 de septiembre a la población a "perder el miedo" al coronavirus, al que, pese a que seguirá contagiando, se le puede evitar con el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos.

"No podemos seguir encerrados presas del miedo" y es necesario "aprender a convivir con el coronavirus", señaló a Efe Solórzano, al considerar que la pandemia "no ha parado y no va a parar".