Abdalá Bucaram se pronuncia por la prisión preventiva de su hijo

Jacobo Bucaram fue ingresado al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, en Cotopaxi. Así se dio a conocer este domingo 27 de septiembre de 2020. Ante lo ocurrido, su padre Abdalá Bucaram, se pronunció.

A través de su cuenta de Twitter, Abdalá Bucaram envió un mensaje de indignación por la prisión preventiva que debe cumplir su hijo, al ser vinculado al delito de delincuencia organizada.

"Me han visto sufriendo, he llorado sin parar dos días ante la criminal y cruel persecución contra mi hijito Jacobito, tal vez piensen que es debilidad. No, sepan que los padres lloramos por amor. Pero ahora luego de mis rezos, regreso fuerte a combatir a estas mafias oligárquicas", fueron las primeras palabras de Bucaram.

Continuó diciendo que regresará con fuerza. "Abdalá vuelve con su látigo y no habrá Romo ni otra Romo que me callen. (…) No se escaparán de la justicia popular y peor de la de Dios. aquí estoy listo canallas".

TE AMO MIJITO https://t.co/FdfKm0J71E — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) September 27, 2020

Abdalá Bucaram señaló que a su hijo lo tienen en aislamiento, medida tomada por las autoridades para descartar posibles contagios por coronavirus. Ahí dice que no le permiten que le puedan entregar sus implemento de higiene.

Finalmente, Abadalá Bucaram criticó el hecho de que su hijo esté en Latacunga y no en la cárcel de Guayaquil. "¿Cómo es posible que un juicio que se lleva en Guayaquil, se lleven el preso a Latacunga?".

En el Centro de Rehabilitación de Latacunga, Jacobo Bucaram cumple la orden de prisión preventiva dictada por la jueza de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, Ana Lucía Cevallos Ballesteros, quien acogió el pedido de la fiscal, Lidia Sarabia.

Otra información