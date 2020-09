"Mi hijo no": Se difunde video de Abdalá Bucaram en el hospital tras la detención de su hijo Jacobo

Este viernes, el expresidente Abdalá Bucaram, dio a conocer que su hijo Jacobo Bucaram fue detenido. Lo publicó en su cuenta de Twitter. Pero también se difundió un video desde el hospital donde grita desesperadamente que su hijo es inocente.

"Mi hijo es inocente, Lenín. Tú sabes Lenín. Tú sabes María Paula, mi hijo es inocente. Acaban de detener a mi hijo. Mi hijo no, mi hijo es inocente carajo y tú lo sabes. ¡Por qué, por qué a mi hijo por qué! Estoy aquí en el hospital, mi hijo no, Jacobito es inocente, lo juro Ecuador. Lenín no hagas esto, María Paula no hagas esto. ", dice mientras se tiende en una cama.