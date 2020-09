Las impactantes imágenes de un jaguar con quemaduras, víctima de los incendios en Brasil

Brasil sufre uno de los peores incendios forestales en sus reservas ecológicas en el Pantanal. A más de la pérdida de vegetación, cientos de miles de especies también han perdido sus vidas, sobre todo los jaguares, ya que en esa zona es donde más se alberga esta población.

La gravedad de los incendios se han plasmado en imágenes crudas que fueron captadas en una jaguar hembra, quien fue rescatada por voluntarios ya que tuvo graves quemaduras en sus patas.

La felino se encuentra en una granja recuperándose, pero sus heridas son muy graves. La jaguar fue bautizada como Amanaci, tuvo que ser tratada con tranquilizantes y posteriormente enjaulada para iniciar su tratamiento.

La especie está siendo tratada con medicina de vanguardia. De acuerdo a lo informado por Reuters, traducida en vacunas con un contenido de células madre para que se acelere la recuperación del tejido quemado y se regenere uno nuevo. Así lo dijo Cristina Gianni, fundadora del refugio del Instituto NEX, para la No Extinción, en declaraciones tomadas por el medio citado anteriormente.

En ese lugar se están cuidando a 23 jaguares. "Imaginémonos en su lugar. Sería como pisar descalzo sobre brasas", señaló la profesional, acusando a las autoridades de aquel país presidido por Jair Bolsonaro de no hacer lo suficiente en materia de prevención.

"Me enoja y entristece ver cómo están sufriendo estos animales", agregó Gianni.

AMANACI, “Deusa da Chuva” em tupiguarani. Essa onça fugiu do fogo e se escondeu num galinheiro no Pantanal. As quatro patas com queimaduras de terceiro grau. O tratamento é com células tronco e ela já pisa sem muita dor. Impossível saber se um dia ela voltará ao Pantanal. #jaguar pic.twitter.com/ghZ3Hh1Sj5

— Claudia Gaigher (@claudia_gaigher) September 24, 2020