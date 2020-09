Hackers están tomando el control de los videojuegos

Call of Duty: Warzone, uno de los juegos online más populares, se ha convertido recientemente en un objetivo de los hackers, que buscaban obtener ganancias económicas de más de 75 millones de usuarios activos.

Los fanáticos de los juegos de disparos no solo juegan, también invierten mucho dinero para personalizar sus personajes y obtener las mejores armas. En el segundo trimestre del año, Activision generó 1.370 millones de dólares en ingresos por microtransacciones de Warzone y Call of Duty Mobile entre abril y junio de 2020.

Es precisamente este negocio millonario el que ha empezado a atraer a los hackers. Según un informe de la empresa consultora llamada Akamai, las empresas y los jugadores de videojuegos sufrieron casi 10 mil millones de ataques de robo de credenciales durante los dos últimos años.

Por ejemplo, varios seguidores de Call of Duty han informado de que sus cuentas estaban bajo el control de los hackers, que exigían un rescate para recuperarlas. Tal es el caso del jugador y usuario de Twitter @GOHGAMER, que le dijo a Metro que un día no podía acceder a su cuenta de Call of Duty/Activision automáticamente como lo hacía todos los días, y tampoco logró ingresar con su dirección de correo electrónico.

"Parecía que mi cuenta estaba desconectada de mi dirección de correo electrónico. El hacker cambió la dirección de correo electrónico a la que estaba vinculada la cuenta y la vinculó a otra diferente", explicó.

El jugador entendió que su cuenta había sido 'secuestrada' cuando recibió un DM en Twitter y un correo electrónico pidiendo un pago de 400 dólares para recuperarla.

"En mi caso, el hacker simplemente cambió la dirección de correo electrónico. También recibí un DM en Twitter y un correo electrónico mal redactado del hacker que pretendía ser parte de un 'equipo de seguridad' y quería que pagara 400 dólares para recuperar la cuenta", añadió @GOHGAMER.

Afortunadamente, Activision resolvió el problema después de cierta presión en redes sociales y a través de videos de YouTube. @GOHGAMER reconoce que tuvo suerte de recuperar su cuenta rápidamente. Sin embargo, hay muchos otros usuarios que están sufriendo.

"Por suerte, sólo tomó una semana resolver el problema, pero otros han estado esperando durante meses y no han tenido respuesta del equipo de soporte. Todos los días se ponen en contacto conmigo personas que me piden ayuda para recuperar sus cuentas", señaló.

Los expertos confirmaron la presencia de hackers en el mundo de los videojuegos y destacaron que cuanto más popular es un juego, más oportunidades ofrece a los ciberdelincuentes.

"Hay algunas razones por las que un videojuego puede tener más hackers que otros. La razón más importante es la popularidad del juego. Cuantos más usuarios tenga un videojuego, más oportunidades tendrá un hacker", dijo Alex Hamerstone, líder de TrustedSec, una consultora de seguridad cibernética que ayuda a los productores de videojuegos a mantener sus juegos seguros.

Según el especialista, los desarrolladores y las empresas de videojuegos deberían asegurarse de que los códigos de los juegos sean seguros y también supervisar los juegos y atender los informes de los jugadores.

"Los desarrolladores de videojuegos pueden supervisar sus juegos y a los jugadores para buscar a los tramposos. Una de las principales formas en que los desarrolladores de videojuegos descubren a los hackers o tramposos en sus juegos es mediante informes de otros jugadores. Los desarrolladores de videojuegos pueden asegurarse de que haya formas fáciles para que los jugadores informen sobre tramposos y hackers", concluyó.

400

dólares podrían los hackers pedir como rescate para la devolución de una cuenta de videojuego.

Cuatro videojuegos atacados por hackers

Fortnite

Los hackers irrumpen en las cuentas más atractivas de este popular videojuego de royal battle cambiando las contraseñas de varias cuentas y bloqueando al propietario original. Luego revenden esas cuentas a otros jugadores por grandes sumas de dinero.

Call of Duty: War Zone

Los usuarios de este famoso juego de disparos han reportado que los hackers están secuestrando cuentas y pidiendo un rescate.

Dead Online Network

El modo multijugador online del famoso videojuego Red Dead Redemption 2 ha sido modificado por hackers que han creado esqueletos de dos cabezas que molestan a los jugadores, ya que son muy difíciles de derrotar.

Apex Legends

Aprovechando el lanzamiento de este popular videojuego, varios hackers desarrollaron aplicaciones engañosas que prometían descargar la versión para Android del juego, que oficialmente no existía, utilizada para infectar el ordenador.

ENTREVISTA

Alex Hamerstone,

líder en TrustedSec, una empresa consultora de seguridad cibernética

P: ¿Hay hackers en el mundo de los videojuegos?

– Absolutamente, hay hackers en el mundo de los videojuegos, pero pueden presentarse de muchas formas. En el mundo de los videojuegos, hay hackers que usarán los videojuegos como pretexto para robar otra información, como su información bancaria, pero también hay ‘hackers’ que usarán códigos de engaño y software diseñado para hacer trampas en los juegos. Aunque estos hackers que piratean para hacer trampas en el juego pueden no estar fuera para robar tu dinero, pueden hacer que los juegos sean mucho menos divertidos para otros jugadores. También hay hackers que robarán los videojuegos y los compartirán para que otros los usen sin pagar.

P: ¿Cómo operan los hackers que roban dinero e información?

– Utilizan las conexiones que hacen en los juegos para luego hackear las cuentas bancarias y otras cuentas de las personas. Un ejemplo de esto es el uso de los videojuegos como pretexto para el phishing. También hay personas que trabajan para estafar a la gente con la moneda del juego.

A menudo, si se conecta a Internet, verá sitios web y foros con ofertas de moneda de juego o códigos de engaño gratuitos, pero cuando haga clic en estos vínculos para obtener estos elementos gratuitos, su equipo se infectará con malware.

P: ¿Qué hacer cuando los hackers te atacan?

– Si un jugador es atacado en un videojuego, tiene varias opciones. La mejor opción es denunciar el pirateo a la empresa de videojuegos. Algunas de ellas son más útiles que otras cuando los jugadores son pirateados, pero deberías contactar con su servicio de atención al cliente para ver si pueden ayudarte. Desafortunadamente, algunos jugadores que son hackeados no tienen muchas opciones y terminarán teniendo que crear una nueva cuenta.

Muchos consejos generales sobre seguridad informática también se aplican a los jugadores: utilice la autenticación multifactorial cuando esté disponible para proteger su cuenta (y cualquier dirección de correo electrónico asociada a su cuenta) y no haga clic en los vínculos o descargue cosas a menos que esté seguro de que son seguras. Si algo que normalmente cuesta dinero se ofrece de forma gratuita, entonces es probable que sea una estafa.

P: ¿Qué pasa con los desarrolladores de videojuegos?

– Los desarrolladores de videojuegos y las empresas de videojuegos tienen muchas protecciones para luchar contra los hackers, pero ninguna de estas protecciones es perfecta. Una de las cosas que los desarrolladores de videojuegos pueden hacer para combatir a los hackers es asegurarse de que el código del videojuego sea seguro. Pueden hacerlo trabajando para asegurarse de que escriben un código seguro, y también probando su código por seguridad.

Es muy importante que los desarrolladores de videojuegos trabajen para luchar contra los hackers y los tramposos. Por supuesto, quieren asegurarse de que los jugadores no sean estafados, pero un problema mayor es que la gente no querrá jugar a un juego que tiene muchos tramposos: es difícil vencer a alguien en un juego que hace trampas, y si un juego no es divertido por culpa de los tramposos entonces la gente ya no jugará al juego.