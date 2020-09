Dan Byrd: "El momento de 'Utopia' es extraño"

Cuando hablamos de 'utopía' solemos pensar en un lugar o escenario donde todo es perfecto… bueno, ese no es el caso del último programa de Amazon Prime con el mismo nombre. "Utopia" nace de la escritora de "Gone Girl" y "Sharp Objects" Gillian Flynn, y este programa explora un mundo que es extrañamente similar al 2020 en un sentido contextual. Basada en el aclamado programa británico del mismo nombre, la nueva serie de ocho episodios sigue a un grupo de fans de los cómics que se unen por su curiosidad y obsesión con un cómic titulado "Utopia", y esa obsesión se convierte en realidad cuando se les empuja a la realidad de la historia, una que predice correctamente una pandemia.

Este show terminó la producción en 2019, sin saber los acontecimientos que se avecinaban para el año siguiente. Aunque algunos de los sentimientos de la historia se alinean con lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy en día, una de las estrellas del espectáculo, Dan Byrd (Ian), dice que eso es lo que hará que la experiencia de la audiencia resuene más.

Byrd se sentó con Metro para hablar más sobre lo que el público puede esperar de "Utopia".

¿Qué fue lo que te intrigó o hizo que quisieras sumarte a este proyecto en particular?

–Bueno, cada vez que quieren contratarme, me intriga inmediatamente. Así que, eso jugó un gran papel y luego una segunda aproximación fue el hecho de que era Gillian Flynn quien estaba al timón. Yo estaba muy familiarizado con su trabajo como autor y para las adaptaciones en pantalla y era un gran fan, así que la oportunidad de ser parte de algo que ella estaba haciendo era algo que me entusiasmaba mucho.

¿Qué puedes decirme sobre tu personaje específicamente?

–Creo que Ian es alguien que está viviendo una existencia menos que decepcionante. No está realmente cumpliendo con su verdadero potencial, y también tiene una dolorosa autoconciencia de que ese es el caso. Se encapricha con otro personaje que conocemos y que se llama Becky a través de su conversación online y cuando descubre que hay una oportunidad de conocer a Becky en persona, la aprovecha y la interacción entre ellos lo anima de una forma que no creo que haya sentido en mucho tiempo. Es como si despertara algo dentro de él que le da esta nueva oportunidad de vida y este nuevo significado en su vida que antes le faltaba mucho. Toda la historia tiene lugar sólo en el transcurso de unos pocos días, así que es una transformación bastante rápida la que está sucediendo, pero creo que me inclino hacia las personas que están algo deprimidas por su suerte o que están tratando de convertirse en algo que no son. Creo que es una dinámica interesante y convincente que hay que observar, si puedes hacer que se traduzca. Todas esas fueron cosas que encontré interesantes.

¿Pudiste ver la versión británica de "Utopia"?

–Oh sí, todos estábamos muy familiarizados con la versión británica, y sabíamos que este programa iba a ser fundamentalmente diferente. Siempre tengo un poco de dudas para llamarlo un remake porque eso sugiere que estamos tratando de simular lo que hicieron muy bien hace unos años, pero este programa parece, y por mucho que no sea un gran fan de este término, [como] una reimaginación porque es muy diferente de una manera fundamental. Así que creo que todos queríamos tener esta conciencia de la primera, pero luego la olvidamos inmediatamente porque sabíamos que este show tenía que mantenerse en pie por sí mismo. No vamos a hacer ese programa mejor que ellos, pero tenemos la oportunidad de hacer este programa tan bueno como sea posible.

Gillian Flynn había dicho que quería bajar el tono de la violencia porque no quiere usarla sólo para el valor de impacto, ¿qué crees que quiso decir con eso?

–Al decir eso, creo que estaba tratando de transmitir su sensibilidad cuando se trata de la violencia, pero no se equivoquen, hay una violencia muy gráfica. Creo que su referencia es sólo para señalar los lugares donde es al mismo tiempo eficaz e impactante para la historia y esperemos una reacción de la audiencia a la historia. No es que este programa rehúya la violencia de ninguna manera, pero tuvo cuidado de elegir los momentos en los que realmente nos adentramos en ella. Entonces, a veces puede ser más emocionante y más efectivo dar a entender algo pero no verlo en la pantalla. Así que, también tenemos esos momentos. En cuanto a si eso lo hace más accesible o efectivo, está abierto a la interpretación y depende de cuál sea tu gusto por estas cosas.

¿Cómo fue trabajar con el resto del elenco del programa?

–Fue genial, todo el mundo estaba allí por las razones correctas, para pedir prestada una línea de Bachelor Nation. Gillian es una persona tan fundamentada, humilde y pensativa que realmente sólo marcó el tono y también contrató a gente con disposiciones similares, no hubo malos rollos en este set. Todo el mundo se sentía bien y se llevaban muy bien y todos queríamos hacer lo mejor que podíamos hacer, así que se sentía como un ambiente muy seguro y creativo en el que todos podíamos entrar todos los días.

¿Hay algún episodio o escena que te haya entusiasmado más para ver que se haga realidad en la pantalla?

–El primer episodio, que comienza en la convención de cómics, es posiblemente una de las configuraciones más coloridas que tenemos. Es interesante saber dónde comienza y dónde termina el programa y cómo están en estos ambientes completamente polares y opuestos. Siempre me entusiasmó el tema de la convención de historietas, por su estética y por su naturaleza tan viva y energética. Era algo que esperaba ver que cobrara vida, y después de haber visto el primer episodio, creo que hicieron un gran trabajo al armarlo.

¿Qué opinas sobre el momento de este show? Explora el mundo en desorden, y ahora estamos experimentando un mundo que también se siente incómodo.

–Creo que todo se trata del contexto. Terminamos este programa hace casi un año, así que ha sido bastante surrealista o sólo otra capa de surrealismo dada la forma en que se ha vinculado con lo que ha sucedido en 2020 cuando el programa se terminó en 2019, antes de que esto estuviera en el horizonte. Pero, contextualmente, es muy diferente de lo que hemos experimentado en los últimos seis meses. Es muy escapista en la naturaleza. Tiene esta divertida, pulposa, frecuencia de cómic en la que funciona y todo este tipo de historias que se cruzan con este telón de fondo hiper-relevante que es una pandemia nacional a una escala diferente también de lo que hemos estado experimentando en los últimos seis meses. En resumen, no está basado en nada de lo que ha sucedido este año. Por lo tanto, el momento es extraño, pero no creo que afecte a la experiencia de visualización de alguien realmente, debido al contexto del programa y todo lo demás que está pasando. Con suerte, ahora, es más atractivo que tenga esta capa de relevancia que no tenía el año pasado.

25

De septiembre es la fecha en la que 'Utopía' aterriza en Amazon Prime.

8

Episodios presenta la nueva serie.

75

El porcentaje es la calificación que la serie tiene en Rotten Tomatoes, basada en 12 reseñas.