¿Un hada? Captan extraño ser en una cafetería de Cuenca

El dueño de una cafetería en Cuenca capturó una extrañas imágenes que llamaron su atención y la de su familia. Luego se contactó con un ufólogo, ¿en realidad lo que se ve en el video es un hada?

"Pasadas las 12 de la noche escuché al celular vibrar con una notificación. Pensé pasarlo por alto pero la curiosidad me ganó. Se trataba de un aviso de seguridad de la cámara de Abuelita Cookies, me asusté así que enseguida abrí el video. Entre dormido vi una especie de insecto que activó la cámara pero no le di mucha atención. Al otro día mi hija pequeña me visitó en mi cuarto y en son de broma le dije: "anoche nos visitó una hada", mi intención era jugarle una broma y abrí el video", contó César Padilla, propietario del lugar