Desde un número de Ecuador red de pedofilia escribía a una niña en Colombia; TikTok fue el primer acercamiento

Un video de una denuncia que realizó una joven colombiana se viralizó en redes sociales. Se trata de Carolina Hernández quien contó como su hermana fue contactada por una red de pedofilia. La joven expuso los mensajes de WhatsApp y el número tenía el código de Ecuador +593. El primer contacto que tuvieron con a menor fue por TikTok con un perfil falso de la protagonista de la serie de Disney ‘Soy Luna’, Karol Sevilla.

Esta cuenta falsa (con miles de seguidores) le escribió por interno a la menor. Su hermana emocionada empezó a chatear con su "ídola" hasta que le pidió que entre a un concurso. Afortunadamente, la pequeña dijo que les iba a decir a su padres a lo que esta persona respondió que no podía hacerlo. La niña dijo que no y contó lo sucedido a su familia.

Se contactaron rápidamente con la Policía de la ciudad y armaron un perfil falso de una niña de 10 años. Tal como lo esperaban, esta persona se contactó con ella para decirle lo del concurso que consistía en hacer retos. Primero que responda preguntas como los nombres de sus mascotas y luego que le envié fotos de su cuerpo, en ropa interior, que se ponga en cuatro y exhiba sus partes íntimas.

















Carolina realiza este video porque el caso solo se quedó como una tentativa y hace un llamado a los padres. En este tiempo los menores pasan más horas en redes sociales pero no sabemos quién está al otro lado de la pantalla.

Padre, madre y hermanos que nos están leyendo, hablen del tema con sus hijos, revisen quién se contacta con ellos por medio de estas redes.

A continuación el relato de Carolina Hernández

"Me atrevo a hacer este video porque en Colombia como no violaron a mi hermana porque al parecer es un red de tráfico de niños y de pedofilia se queda en una tentativa. No se queda en un delito, no se puede hacer nada.

Gracias a Dios esto no pasó a mayores. Yo tengo una hermana de 9 años, ustedes saben que en esta pandemia hay mucho tiempo libre, muchas redes.

Mi hermana se creó una cuenta de TikTok y empezó a seguir a una tal Karol Sevilla a lo que esta persona le devuelve el "follow", es una cuenta con bastantes seguidores, es demasiado real y empiezan a entablar una conversación.

Esta persona le habla a lo que mi hermana le responde demasiado feliz pensó que estaba hablando con su ídola.

Esta persona le empieza a decir a mi hermana que está realizando un concurso para su fans y ella le responde que sí, que obvio, participa porque se podría ganar unos patines o dólares.

Cuando mi hermana le dice que va a contar a mis papás, esta persona le dice que no lo puede hacer, solo cuando se haya acabado el concurso. Mi hermana dice que no hará nada a escondidas y le cuenta a mi mamá.

Llamamos a la Fiscalía, a la Policía. Ellos muy diligentes vinieron para ayudarnos a hacer todo el procedimiento. Nos dicen que creemos un perfil falso haciéndonos pasar por una niña de 10 años. La empezamos a seguir y efectivamente esa persona nos comienza a hablar y poner los supuestos retos. Primero hay preguntas como: cuántos años tienes, cómo te llamas, dónde vives, tienes mascotas. Después los retos son como: muéstrame una foto tuya, mándame un video quitándote los pantalones, grábate en cuatro.

Es una cuenta con demasiado seguidores, crece aproximadamente 10 mil seguidores a la semana. Ya la hemos reportado con TikTok de todas las maneras posibles y la cuenta no se cierra.

Hoy les cuento mi testimonio para que ninguno de ustedes caiga en esto. Tengan cuidado con sus niños.