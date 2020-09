Pastor agredió a su esposa sin darse cuenta que estaba en vivo

Un pastor en Brasil no sabía que estaba en vivo cuando agredió a su esposa minutos antes de empezar su mensaje de "paz". Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y encendió la indignación de los usuarios.

Según los medios locales se trata del religioso Edson Araujo, de la iglesia Dios es Amor, en San Pablo.

Minutos antes de empezar a predicar trató mal a su esposa porque la cámara no estaba bien, según él. Incluso la trató de imbécil.

"Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!", esas fueron sus palabras llenas de ira minutos antes de decir "Acepten la paz del Señor”, pero ese mensaje solo era para la pantalla.

“Ordena bien el negocio”, le reclamó antes de volver a sentarse y como si nada empezó a predicar "paz". Su esposa, Déborah, no aparece en la imagen.

En esta ocasión las redes fueron la vía para que se visibilizará su actitud. El repudio y rechazo no se hicieron esperar. El sujeto pidió disculpas frente a las cámaras. Él hablaba mientras ella solo estaba en silencio con su rostro mirando abajo.

"Ayer estábamos en el horario de servicio, y no teníamos una posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a tratar de ordenar, y luego terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Ese dispositivo cayó al suelo y se rompió. Entré allí de forma temeraria, de forma equivocada, que no podía actuar por esa conducta y la forma en que actué, dirigí una palabra, nunca tuvimos ningún tipo de problema”, indicó.

“Quiero aquí, de antemano, primero a Dios, quiero pedir públicamente mi perdón y el de mi esposa Deborah por mi actitud, mi error y mi fracaso. Quiero pedir perdón por mi pastor, Elías y mi familia y la de ella y todos los pastores que confiaron y permanecieron confiados en mi trabajo”, exclamó.

Lee más