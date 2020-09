WhatsApp: así puedes habilitar el bloqueo con huella dactilar

WhatsApp por si solo tiene muchas opciones de seguridad que puedes aprovechar para poder tener mucha más privacidad. Una de esas opciones es la de usar tu huella digital para poder abrir la aplicación. Así que si tu quieres activar esta opción, te contamos cómo hacerlo a continuación.

Solo debes seguir unos pasos

Es bien sabido que la privacidad en Internet o en tu propio equipo es ya básicamente algo inexistente, por eso es que cualquier cosa que nos ayuda a que nuestra privacidad sea mayor siempre será algo bueno.

Antes de continuar con todo esto, cabe mencionar que no podrás activar esta opción si tu equipo no cuenta con sensor de huella digital. Así que ten eso en cuenta antes de intentar encontrar esta opción. Y si no estás seguro si tu equipo tiene o no sensor de huella digital, entonces solamente basta con que sigas las instrucciones, y si te aparece la opción de activar esto, entonces quiere decir que si tienes un sensor.

Ahora sí, vayamos a esto. Lo primero es acceder a Ajustes dentro de la app y una vez estando dentro, vayamos a la opción de Cuenta y después debemos entrar a Privacidad.

Es en este apartado en donde podemos encontrar la opción de “Bloqueo con Huella Dactilar” en la parte de hasta abajo. Es ahí en donde debemos entrar y nos aparecerán varias opciones.

Para activar el desbloqueo con huella dactilar, solo debes activar la casilla de hasta arriba, pero ten en cuenta que vas a necesitar registrar tus huellas digitales en tu equipo móvil para poder hacer uso de esta opción, así que ten muy en cuenta esto.

Ahora si, ya tendrás activada esta opción de privacidad, por lo que nadie más que tú podrá abrir tu propio WhatsApp, lo cual siempre es algo muy bueno en todos los sentidos.