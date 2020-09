Protesta antivacuna, antimascarillas y anticoronavirus: así fue la masiva convocatoria contra el covid-19 en Londres

La pandemia del coronavirus ha impulsado nuevas normas. Como por ejemplo, cumplir ciertos horarios de toque de queda, o mantenerse en cuarentena en casa. todo para evitar el contagio y cuidar la salud. Sin embargo, mundialmente hay personas que no creen en la enfermedad, catalogándola de "invento" o incluso como un "medio de control". Bajo estas consignas, se organizó una protesta contra el Covid-19 en Inglaterra. Específicamente en Londres.

Medios internacionales, señalan que la policía se enfrentó a este grupo de personas. La manifestación era puntualmente contra las cuarentenas, las vacunas, las mascarillas y el covid-19. Los agentes ya habían alertado a los asistentes que desalentarían la concentración en Trafalgar Square. Los medios locales hablan que la actividad congregó aproximadamente a mil personas en el centro de Londres.

"The Guardian" informó que "la policía lanzó un ataque sorpresa contra la manifestación antibloqueo en Trafalgar Square en Londres". "A las 4 de la tarde, los agentes corrieron en masa hacia el escenario en lo alto de los escalones que conducen a la Galería Nacional", agregan. Según el relato del medio, la multitud se lanzó hacia adelante y usó vallas de acero para bloquear el enfrentamiento.

Luego de aquello, la policía procedió a armarse con cascos y bastones. Tras un par de horas de forcejeo, se logró desalojar el lugar.

Police are apparently picking off people from the #NoNewNormal demo, telling them they’re breaking the “rule-of-six” pic.twitter.com/1eE0F6Ckyp

— Damien Gayle (@damiengayle) September 19, 2020