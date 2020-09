PlayStation 5: Bloodborne Remastered se pudo haber filtrado según rumores

Dentro de todos los juegos ya confirmados para PlayStation 5, hay algunos títulos que siguen desaparecidos y algunas franquicias que no se han visto representadas. Esto más que nada gracias a Elden Ring, que no hemos visto ya en mucho tiempo y a Bloodborne, el cual a pesar de ser uno de los mejores juegos de la consola, ya no se ha visto nada de este universo.

Pero parece que estamos cerca de ver algo más relacionado a Bloodborne, y aunque no es una secuela, siguen siendo muy buenas noticias.

Una filtración interesantes

Gracias a un listado en una tienda de Francia llamada FNAC podemos ver un listado de los juegos confirmados para la nueva consola de Sony, pero con la peculiaridad de que uno de esas juegos no se ha confirmado aún de manera oficial ni se ha hablado de él de ninguna manera. Estamos hablando de Bloodborne Remastered.

Si entras a la web en estos momentos podrás notar que Bloodborne ya no se encuentra en ninguna parte en el listado de la web, por lo que seguramente esto ya llegó a las personas de Sony y se tomó acción inmediata.

Afortunadamente alguien le tomó una captura de pantalla y es gracias a ello que podemos ver ahí a Bloodborne.

No sabemos si esto se anunciará de manera oficial aún, pues como mencionamos antes, Elden Ring se encuentra aún en desarrollo de parte de la misma empresa, por lo que no estamos seguros si es que este título podría ser real o no.

Curiosamente, este juego no estaba marcado como exclusivo de PS5, por lo que podría también llegar a PC en un futuro, si es que resulta confirmarse dentro de poco.

Sea como sea, es muy interesante de que, de todas las maneras en que se pudieron haber equivocado haciendo la lista, lo hicieran un título que todo mundo está esperando.