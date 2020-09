Among Us: los desarrolladores revelan por qué el juego no está en consolas

Among Us se ha convertido en uno de los juegos más populares este año, llegando a ser jugado por personas amantes de los juegos y personas que apenas se comienzan a acercar a estos.

Es por eso que, a pesar de todo el éxito que ha tenido, nos preguntamos desde hace tiempo la razón por la que este título no se encuentra en consolas caseras y la razón es muy sencilla y muy complicada a la vez.

Un problema que necesita solución

Por medio de una entrevista, los desarrolladores de Among Us por fin hablaron sobre los posibles ports a consolas caseras como el PlayStation 4 y el Xbox One. Pero lo que dijeron no da muchas esperanzas para poder ver un port pronto.

“Es algo de lo que hemos estado hablando. Pero tendríamos que escribir un sistema para comunicaciones rápidas. Probablemente sería similar al de Rocket League. No sé si seríamos capaces de implementar chat de voz en consola o no. Sé que una de las primeras cosas que quiero añadir es algún tipo de sistema de lista de amigos porque es realmente difícil hacer cualquier cosa sin esa mie**a”

Fue lo que dijo Forest Willard, programador del estudio desarrollador InnerSloth.

Entonces, los ports a consola solamente podrían ser una realidad si es que se llega a solucionar el problema de la comunicación, pues, como todos aquellos que han jugado Among Us saben, en este juego la comunicación rápida, precisa y constante es la clave para poder salir victoriosos.

Esperamos que se logre hacer un port aunque sea necesario conectar un teclado a la consola, cosa que es posible tanto en PlayStation 4 como Xbox One, pero ya que no todos cuentan con un teclado USB, realmente se ve complicada la situación para los ports de este juego.

En cuanto tengamos más información relativa a Among Us, se las haremos saber de inmediato.

Fuente: Gamespot.