EE.UU.: Muere jueza de Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg

La ministra de la Corte Suprema Ruth Bader Gingsburg, una gigantesca defensora de los derechos de las mujeres, falleció el viernes en su casa en Washington. Tenía 87 años.

Ginsburg murió de complicaciones de un cáncer de páncreas, informó la corte.

Su deceso seis semanas antes de las elecciones sin duda dará pie a una encendida controversia en torno a si el presidente Donald Trump debe nombrar, y el Senado confirmar, un remplazo, o si el cargo debe permanecer vacante hasta después de que se conozca el resultado de las elecciones presidenciales.

Trump se refirió a Ginsburg como una “mujer asombrosa” sin mencionar nada sobre cubrir su vacante en la Corte Suprema cuando conversó con la prensa al término de un acto en Bemidji, Minnesota.

Biden señaló que el ganador de los comicios de noviembre debe nombrar al sustituto de Ginsburg. “Sin duda, permítanme ser claro: los votantes deben elegir al presidente y el presidente debe escoger al magistrado que será sometido a consideración del Senado”, dijo Biden a la prensa después de regresar a Wilmington, Delaware, procedente de Minnesota, donde hizo escalas de campaña.

Ginsburg anunció en julio que le harían quimioterapia debido a lesiones en su hígado, una de varias batallas contra el cáncer.

La ministra fue en sus últimos años la líder indiscutible del ala liberal de la corte y se había convertido en una especie de estrella para sus admiradores. Las mujeres jóvenes en especial parecían venerar a la abuela judía de la corte por su defensa de los derechos femeninos y de las minorías, y por la fortaleza y resistencia que mostraba frente a las pérdidas personales y las crisis de salud.

There has to have been a thousand people here tonight, so far. People just keep coming. They knew Justice Ruth Bader Ginsburg fought for them. pic.twitter.com/sgpOLu33zZ

— Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) September 19, 2020