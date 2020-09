"Deme 50 y vaya": Investigan presunta extorsión de vigilante de la CTE a conductora en El Oro

Un vigilante de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) es investigado por una presunta extorsión a una conductora en vía de El Oro. El hecho quedó grabado en video y se ha viralizado en redes sociales.

El vigilante realizaba un operativo entre el sector de Balsas y Machala, en la Provincia de El Oro, y retuvo la marcha del vehículo donde se movilizaba la mujer por no tener salvoconducto. El agente, le habría solicitado dinero a la conductora a cambio de no retener el auto por no cumplir con las restricciones de circulación.

"Mire, madrecita, yo le puedo ayudar. No me dé ni los papeles ni nada, deme 50 y vaya ya…", se le escucha al vigilante de la CTE en el video que fue grabado por la madre de la conductora.

MIRA EL VIDEO

"Inmediatamente que se conoció la denuncia por las redes sociales, se activó la Unidad de Asuntos Internos de la CTE e hizo el informe que ya está en manos de nuestra superioridad. Ahora está en manos de talento humano para que ingrese el sumario", declaró a Ecuavisa Alberto Augurto, inspector general de la CTE.

Agregó que el vigilante no cumplió con los protocolos respectivos cuando se detiene la marcha de un vehículo para solicitar documentos.

"Si sabe cuánto se está ahorrando madrecita (…) Le recuerdo que usted fue la primerita que se despuntó con los 10 dólares, no yo", se le escucha al vigilante de la CTE.

Luego, el vigilante entrega los documentos a la conductora y el video lo tiene CTE. El agente está a la espera de un consejo de disciplina.

La mujer hizo la denuncia en sus redes sociales de lo ocurrido, el 9 de septiembre de 2020. "Ojalá alguien reconozca a este individuo y lo retiren de su trabajo, por que es una vergüenza para nuestro país (…) Esto sucedió hoy en la mañana que venía con mi madre y una amiga de Balsas a Machala cerca de la entrada a Balosa a las 110 amen un control que realizaba la CTE".

