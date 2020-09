Among Us: ¿hay un truco para siempre ser el impostor? aquí te contamos

Con un aumento del 661 por ciento de descargas, desde agosto hasta hoy, Among Us se posiciona como una de las aplicaciones más descargadas en el mundo. El divertido, curioso, interactivo y adictivo videojuego, llegó para competir en las tiendas virtuales. Hay dos opciones que puedes desempeñar en el desarrollo de una partida. Puedes ser impostor o parte del crew. Y aunque a todos les gusta más ser el infiltrado, el algoritmo es el que elige tu tarea.

Entonces a través de las redes han publicado algunos trucos para siempre ser el impostor. Esto aplicaría solo para quienes juegan por la PC. Pero ¿es cierto? ¿hay en realidad un truco para ser siempre el impostor en Among Us? La respuesta es no. Lo que está rodando por Internet es solo una modificación en el modo prueba del juego.

Pero igual te vamos a contar como puedes aumentar las probabilidades de ser el impostor en este divertido juego. La adrenalina sube y la emoción se intensifica cuando eres uno de los infiltrados y no quieres que te descubran. Es por eso que por lo general, a los usuarios del videojuego, les gusta más desempeñar esta tarea en Among Us.

En el momento que vayas a iniciar una partida, cuando elijas Online y después Find a Game, selecciona en "impostores", la opción 3. De esta manera habrá más probabilidad de que seas el impostor junto a otros dos participantes. La partida se intensifica en dificultad y tendrás tu propio equipo de infiltrados en la nave espacial.

Si bien no hay una fórmula exacta, existe este método para aumentar la oportunidad de ser un impostor. Al menos hasta ahora, ni con las versiones pagas, podemos elegir el papel que cada usuario va a desempeñar. Lo que si puedes hacer es armar a tu usuario con algunos adornos: sombreros, mascotas o skins.