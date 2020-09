El Sol inició un nuevo ciclo, ¿qué significa y nos afecta?

La NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos confirmaron que el Sol inició un nuevo ciclo solar. La noticia se anunció esta semana, pero señalaron que la etapa inició hace nueve meses.

Desde diciembre del 2019, el sol se encuentra en un pico de calma, lo que significa que ha comenzado un nuevo ciclo, el Ciclo Solar 25. Para esto se toma en cuenta que la estrella tiene picos de actividad, que pueden ser altos, moderados o bajos.

El grupo de científico del Panel de Predicción del Ciclo Solar 25 explicó que debido a la naturaleza cambiante del Sol, puede tomar hasta 10 meses calcular cuándo comienza un nuevo ciclo.

El hallazgo lo hacen guiados por las manchas solares. Las manchas oscuras están asociadas con la actividad solar, a menudo como el origen de explosiones gigantes, como erupciones o eyecciones de masa coronal, que pueden arrojar luz, energía y material solar al espacio.

Doug Biesecker, copresidente del panel y físico solar en el Centro de Predicción del Clima Espacial, señaló que el Ciclo Solar 25 será tan muy similar al anterior, que se situó por debajo del promedio.

☀️ Hearing a lot about our Sun today?

Scientists just announced it’s in a new cycle — meaning that we expect to see solar activity start to ramp up over the next several years.

Find out how these cycles are tracked and how they can affect life on Earth: https://t.co/zerIWT0IWJ pic.twitter.com/e4FD6HD1hF

— NASA (@NASA) September 15, 2020