¡Impactante! El telescopio Hubble captura una nueva y nítida imagen de Júpiter

El telescopio espacial Hubble ha capturado una nueva y nítida imagen de Júpiter, cuando el planeta estaba a 653 millones de kilómetros de la Tierra, que sirve a los investigadores para tener un informe meteorológico actualizado de su turbulenta atmósfera, así como de su luna helada Europa.

La imagen fue tomada el pasado agosto y en ella puede apreciarse como en latitudes medias septentrionales de Júpiter se está formando una tormenta blanca y brillante de forma alargada que se mueve a 560 kilómetros por hora.

Los investigadores especulan que este puede ser el inicio de una mancha más duradera en el hemisferio norte, que podría rivalizar con la conocida Gran Mancha Roja, que domina el hemisferio sur del planeta.

La Gran Mancha Roja, una de las características más reconocibles de Júpiter, es, en realidad, un gigantesca tormenta en forma de torbellino que dura desde hace cientos de años.

La nueva imagen del telescopio de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Nasa muestra que esta mancha tiene ahora un color rojo "excepcionalmente rico", con el núcleo y su banda más externa en un tono más profundo.

La mancha mide ahora unos 15.800 kilómetros de ancho, "lo suficientemente grande como para tragarse la Tierra", explica la ESA en la nota que acompaña a la imagen.

Esta supertormenta sigue encogiendo, como ya se vio en observaciones telescópicas que datan de 1930, pero "su ritmo de encogimiento parece haber disminuido", aunque la razón es un misterio.

La imagen refleja cambios en el Ovalo BA, al que los investigadores llaman Pequeña Mancha Roja y que también es una tormenta que, en la imagen, aparece justo debajo de su "hermana" mayor.

Hubble's new images of Jupiter capture the giant planet’s stormy atmosphere.

The Great Red Spot, a storm big enough to swallow Earth, is still shrinking. Beneath it, “Red Spot Jr.” continues to rage and change color, while a new storm brews in the north: https://t.co/Zg6i8mv61S pic.twitter.com/ySyVuemtcb

— Hubble (@NASAHubble) September 17, 2020