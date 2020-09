Johana Núñez: “Necesitamos seguir desarrollando a Santo Domingo como una provincia”

Johana Núñez, empresaria santodomingueña, lleva 15 años en política y ha trabajado desde territorio por su provincia. Ahora, desde la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, ha enfrentado la pandemia con varias estrategias, y apoyando a distintos sectores en busca de la reactivación económica de su provincia.

Núñez nos cuenta, en entrevista con Hernán Cueva, CEO de Metro Ecuador, cómo se ha desarrollado su gestión durante los últimos meses.

¿Cuál ha sido el trabajo que se ha realizado en Santo Domingo de los Tsáchilas durante estos últimos meses de pandemia?

—Todas las semanas se reúne el COE cantonal y provincial. La semana pasada se dio la resolución de que los balnearios de la provincia empiecen a funcionar porque nuestros ciudadanos están muy preocupados por la situación económica que ha golpeado netamente a la comercialización y turismo en la provincia. Es así que se están revisando todos los protocolos de bioseguridad para esta apertura.

También estamos haciendo una campaña puerta a puerta, tanto en la zona urbana y rural, promoviendo el uso de la mascarilla al momento de salir de sus domicilios. Consideramos que es la única forma en la que nos podemos cuidar del contagio porque lo he vivido personalmente. Estamos en calle desde el primer día que inició esta pandemia y no dejamos de trabajar ni atender territorialmente todos los sectores, entregando kits de alimentos, medicinas, y más de 70 mil mascarillas solo a base de gestión de un grupo de mujeres y jóvenes voluntarios. Nuestra empresa Epco, que es la mano derecha de la prefectura, tiene una subjefatura del área social, desde la cual se ha venido haciendo gestión. Agradezco mucho a la esposa del viceprefecto, Mercedes Sosapanta, con quien se ha trabajado a través del voluntariado, y a mi hermana Shirley Núñez, para que de una u otra manera podamos llegar con lo que se requiere en la zona rural.

Johana Núñez, Prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas

Desde el área médica, ¿qué trabajo se ha realizado?

—Tenemos en la prefectura un punto unificado con la mesa de epidemiólogos de la provincia, los cuales se reúnen los martes y viernes para hacer un análisis de cómo está desarrollándose la pandemia en nuestro territorio. Se hace el monitoreo a través de una ficha técnica que funciona por medio de una aplicación virtual, con la cual los médicos reemplazan el uso de hojas. Esta información se recoge en la prefectura y se convierten en insumos para nuestro equipo de epidemiólogos. El Dr. Alexis Pérez es quien nos ha estado apoyando desde un inicio para poder realizar este trabajo en conjunto. Nos ha tocado asumir este nuevo reto porque el Ministerio de Salud no se alcanzaba.

¿Qué hizo la prefectura para atender esta emergencia?

Iniciamos dos procesos con el Banco del Estado. El primero es un crédito de USD 250 mil para adquirir pruebas rápidas, lo cual nos permitirá hacer una brigada barrial controlada para calcular el porcentaje de la población que está con el virus y cuántos no van al hospital por el miedo a esta enfermedad. Hemos trabajado de manera articulada con Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo, y David Álava, alcalde de La Concordia.

Si ha molestado la inestabilidad que ha existido en el Ministerio de Salud. Se ha cambiado cuatro veces al Director Provincial de Salud, porque se ha cambiado cinco veces al Coordinador Zonal en estos seis meses. Esta situación no ha permitido continuar con el proceso de manera inmediata. También estamos en el proceso de adquirir equipos e insumos, como respiradores, que nos han solicitado a través de la mesa de salud.

La Prefectura de Santo Domingo tiene una utilidad en el Banco del Estado de aproximadamente USD 250 mil, adicional al préstamo que hicimos. Estos recursos serán invertidos en salud, siempre y cuando firmemos el convenio con la Coordinación Zonal para respaldarnos.

Lamentablemente no contamos con reformas que otorguen la competencia a los GADs municipales y provinciales en esta emergencia. Si se lo hubiera hecho al inicio de la pandemia, los hospitales contarían con más insumos y equipos en todo el Ecuador porque al Ministerio de Salud Pública le faltó recursos que los GADs municipales podrían aportar gracias a sus ingresos. No son como las prefecturas que solo dependemos de las asignaciones del Estado, las cuales se han retrasado y nos ha perjudicado. El Gobierno nos está debiendo cerca de USD 8 millones, por lo que hemos tenido que hacer ajustes.

¿Qué se ha realizado para promover la reactivación?

—Con la Dirección de Desarrollo Económico hemos realizado diferentes capacitaciones y foros para fortalecer el trabajo. Tenemos buena relación con todas las asociaciones de nuestra provincia, una muestra de ello fue la activación de la Feria Ganadera porque no podíamos dejar que la producción y comercialización siga parada cuando tenemos muchas familias que dependen de esta actividad.

También hemos entregado personalmente unos 30 rollos de plástico para los proyectos de cacao y café, en Valle Hermoso y en las parroquias rurales, acompañados del Magap.

Además, promocionamos a los emprendedores de la zona rural. Con el equipo de comunicación nos trasladamos a territorio, realizamos un video que registra todo el proceso de producción y los apoyamos en la comercialización. Esto, en el marco del proyecto “La tierrita emprende”, con el que damos a conocer su trabajo en medios digitales y aliados. Santo Domingo tiene tres parroquias maravillosas, El Esfuerzo, Santa María del Toachi y Alluriquín, que se dedican fuertemente al tema de ganadería y producción de derivados, por lo que realizamos diferentes actividades y articulamos esfuerzos con los presidentes de las parroquias rurales y de las zonas especiales.

¿Qué son estas zonas especiales y qué trabajo se ejecutan en ellas?

— Hemos zonificado a Santo Domingo y tenemos lugares que no son parroquias rurales pero las hemos llamado así para que reciban la atención que necesitan: San Gabriel, Julio Moreno, Las Delicias, Nuevo Israel, Las Mercedes, El Placer del Toachi. Este 2020 zonificamos y ahora ofrecemos mantenimiento vial con toda la maquinaria que tenemos. Estamos haciendo un trabajo planificado porque es importante que la vialidad esté en buenas condiciones para nuestros agricultores. Es por eso que el 60% del presupuesto de la Prefectura está invertido en vialidad porque es una necesidad.

En Santo Domingo de los Tsáchilas todavía hay lugares que ni siquiera tienen reapertura de vías. Por eso, hemos empezado este trabajo con nuestras excavadoras en Santa María del Toachi, en Alluriquín y Luz de América.

Como podrán visualizar en nuestras redes sociales, somos autoridades de territorio y junto al viceprefecto nos trasladamos diariamente a las comunidades a verificar las obras e ir resolviendo los pedidos de la comunidad.

Sin embargo, nuestra provincia es inmensa y la maquinaria no nos alcanza. Al llegar a la institución, nos encontramos con que el 60% de la maquinaria estaba obsoleta. Inmediatamente empezamos a hacer la repotenciación, adquirimos repuestos que recién están llegando por el retraso que provocó la pandemia.Pese a esto, con recursos propios hemos comprado cuatro excavadoras, una motoniveladora y una volqueta. Esta maquinaria, junto con la que tenemos, serán parte de un equipo caminero que atenderá en La Concordia, a tres parroquias rurales y a una zona especial del sector. Quiero agradecer al alcalde Álava que nos ha permitido tener una oficina de la prefectura dentro de la municipalidad, para trabajar directamente con la comunidad.

A su vez, estamos por inaugurar 15 km de asfalto en Plan Piloto y La Villegas; en Santa María del Toachi estamos con un 50% de ejecución de 7km de asfalto y se han culminado 2,5 km en la parroquia Luz de América. Para nosotros el sistema vial es primordial.

Trabajo en territorio, en Santo Domingo de los Tsáchilas

¿Cómo se reactivará el área turística?

—Desde el inicio de nuestra administración comenzamos a trabajar en una de nuestras fortalezas: nuestros nativos, nuestra nacionalidad Tsáchila. Tenemos siete comunas importantes y comenzamos a hacer un trabajo articulado con la Gobernadora de la nacionalidad Tsáchila, Diana Aguavil, para difundir su cultura a nivel nacional a través de videos promocionales. Nos dio resultados positivos porque la llegada de turistas empezó a incrementarse, pero se detuvo con la llegada de la pandemia.

Pero no nos quedamos quietos. También tuvimos la oportunidad de viajar a Nueva York y Brasil promocionando a Santo Domingo de los Tsáchilas como el centro del Ecuador, desde donde conectamos a diferentes provincias. También se está trabajando en una plataforma logística que se va a ubicar en el kilómetro 10 de la vía a Quevedo, para el transporte pesado y organizar el comercio. Esperamos iniciar su ejecución este año. El apoyo del Gobierno ha sido importante para nosotros y nos han informado que en el kilómetro 16 van a construir un peaje por la ampliación de la vía Juján- Santo Domingo. Apoyamos aquello porque necesitamos seguir desarrollándonos como una provincia.

Estoy muy contenta y me siento bendecida porque todos los proyectos se están ejecutando y vamos a iniciar con la ampliación de la vía Aloag- Santo Domingo, con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas. Ellos están haciendo la gestión para construir dos variantes y el viaducto del mismo proyecto que son 28,5 km en total.

¿Qué huella busca dejar con su trabajo en la provincia?

Todos los proyectos que he emprendido han sido junto con un gran equipo de profesionales. Estoy muy contenta por que mis hijos visualizan el trabajo que he realizado y ellos también lo están haciendo.

Me llena de satisfacción decir que he dejado un buen legado y voy a seguir dejando como ejemplo para otras mujeres, para las cuales también he promovido programas de empoderamiento y lucha contra la violencia.

DATOS IMPORTANTES:

Nació: En Santo Domingo y vivió en el centro de la ciudad, en la calle Ambato y Machala.

Familia: Lleva 24 años de casada con Wilmer Rivas y tiene hijos.

Experiencia: Se graduó de abogada hace 7 años y ha ocupado cargos públicos como consejera provincial y concejala.

Empresaria: Junto a su esposo inició con Novedades TV hace 20 años, empresa que ahora llega a nivel nacional y en la que colabora toda su familia.

Ayuda social: Creó el programa de televisión “Abriendo tu corazón”, donde se invita a empresarios de Santo Domingo a sumarse y llegar con su aporte a las personas que necesitan.