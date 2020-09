Usuarios reportan problemas en la página de salvoconductos en Quito

Desde este 14 de septiembre está habilitada la página para emitir salvoconductos en Quito, pero exclusivamente para citas médicas y traslados hacia el Aeropuerto. Para las actividades económicas de personas naturales y jurídicas estará disponible el trámite el 24 de septiembre. Sin embargo, algunos usuarios han reportado problemas en el sitio web para solicitar el documento.

En Twitter, los internautas han manifestado sus molestias, incomodidad e inconformidad para tramitar el salvoconducto. En sus publicaciones etiquetan al Municipio de Quito, a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), al alcalde Jorge Yunda y a la Secretaría de Movilidad.

Cuando se ingresa al link que refiere el Municipio para crear un usuario y emitir el salvoconducto: https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx se refleja el portal de servicios municipales.

En el buscador se escribe 'salvoconductos' y aparece una sección que lleva el mismo nombre para acceder a la plataforma. Al seleccionarla se observa en pantalla la opción para iniciar sesión. Al no tener un usuario, se procede a la creación del mismo pero no fue posible la operación. "Ocurrió un error en el envío del correo", dice una alerta.

Mientras que al intentar ingresar a la página https://salvoconductos.quito.gob.ec , que la Secretaría de Movilidad refiere en caso de ya poseer un usuario, se despliega un apartado con toda la información, preguntas y respuestas sobre el salvoconducto.

Al hacer scroll hasta el final de la página se muestra un botón que dice 'ir al trámite en línea'. Al pulsarlo está el aviso con el siguiente mensaje: "Lo sentimos, existen problemas al cargar sus datos es posible que su sesión esté caducada".

Este diario consultó a Juan Manuel Aguirre, director general de la AMT, sobre la existencia de problemas en la página para tramitar el salvoconducto.

"Hemos realizado pruebas respectivas y vemos que la página sí esta funcionando. Hoy (15 de septiembre) hicimos dos pruebas con medios de comunicación y sí pudieron ingresar", explicó.

"Seguramente hay algún tipo de saturación en la web por lo que no se podría ingresar. Desde ayer se solicitaron 5 60 salvoconductos y se entregaron 380 aproximadamente", agregó Aguirre.

Por su lado, la Secretaría de Movilidad dijo a este medio que "no se ha reportado alertas de daño en la página", y que "ya están revisando".

@babadmerchan @fabriciovelav @JusticiaVial por favor no funciona la página de los salvoconductos, tiene errores de programación, no me deja sacar un salvoconducto para una cita médica de mi papá hoy.

@AMTQuito por favor me podrían indicar cómo saco un salvoconducto para asistir a una cita médica, la página no funciona. pic.twitter.com/tu4CbZvem7

@AMTQuito por favor necesito sacar un salvoconducto para traslado al aeropuerto. En la página seguí todos los pasos y nunca me llegó al correo electrónico. Ahora no funciona la página ¿que hacemos? #salvoconductosquito pic.twitter.com/o705fsxcdL

@LoroHomero alcalde, como se hace si debo llevar a mi madre a una cita y en la página del municipio no me permite sacar salvoconducto para hoy… da un error en la página que dice que no se puede manejar fechas anteriores.. pero es la fecha de hoy no de antes

— Magajica (@Magajica1) September 15, 2020