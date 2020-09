¿Dudas sobre los salvoconductos en Quito? Aspectos que debe tomar en cuenta

Desde ayer, 14 de septiembre, se habilitó la página para emitir los salvoconductos en Quito exclusivamente para citas médicas y traslados hacia el Aeropuerto. Para las actividades económicas de personas naturales y jurídicas estará disponible el trámite desde el 24 de septiembre.

Todavía la ciudadanía tiene ciertas dudas sobre este documento, que permite la movilización en horarios de restricción vehicular por el último dígito de la placa, que el 31 de octubre de 2020 caducan los emitidos por el Gobierno Nacional y desde el 1 de noviembre tendrán validez los autorizados por el Municipio de Quito.

Para responder a ciertas interrogantes que algunos ciudadanos escribían en redes sociales, este diario conversó con Juan Manuel Aguirre, director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), quien detalló que desde ayer se solicitaron 560 salvoconductos y se entregaron 380 aproximadamente. El resto no culminó el proceso de emisión.

¿Cuál es la vigencia de los salvoconductos en Quito?

Los salvoconductos para citas médicas y transporte hacia el Aeropuerto tienen una vigencia de un día. Mientras que los salvoconductos para actividades económicas de personas naturales o jurídicas poseen una duración de seis meses.

¿En cuánto tiempo se entrega el salvoconducto?

Cuando una persona solicita un salvoconducto para cualquiera de las tres razones (cita médica, trasporte hacia el aeropuerto o actividades económicas), el tiempo de respuesta es inmediata ya que una vez que se llenan los datos personales se envía el documento en formato PDF al ciudadano.

¿Qué sucede en el caso de pacientes que reciben atención médica diaria?

Aguirre mencionó que con los pacientes que reciben atención médica diaria, por ejemplo diálisis, "hay que tener un trato especial". Dijo que -en efecto- tienen que tramitar un salvoconducto para movilizarse por tratarse de la salud.

Explicó que de igual manera, el agente civil de tránsito realiza el control respectivo de salvoconducto para determinar que esté haciendo un buen uso del mismo.

"Pueden sacar un salvoconducto para una cita médica en caso que la persona, digamos, vive en la Shyris y Naciones Unidas y su cita médica es en un hospital cercano. Ese ciudadano no puede circular en Carcelén, Carapungo, Chillogallo o Chimbacalle porque el salvoconducto indica que la cita médica es de un 'punto A' hacia un 'punto B'. No puede movilizarse libremente porque en ese caso se determina mal uso del mismo", aclaró Aguirre.

¿El portador del salvoconducto debe ser propietario del vehículo?

Sobre esto, Aguirre detalló que cuando el ciudadano es portador de un salvoconducto y no es el dueño del vehículo, "probablemente sucede la situación con el transporte informal (taxi)".

En ese sentido dijo que la AMT debe controlar ello más por un tema de seguridad. "Cuando hacemos los controles pedimos a los conductores los documentos: matrícula y licencia para que pueda circular y estén de forma coordinada con el salvoconducto".

Reiteró que la agencia realiza los controles por la seguridad y la salud ciudadana. "No es que se les prohíba sacar un salvoconducto o no. Lo puede hacer siempre y cuando tenga los documentos en regla".

¿Por qué hay sectores que no constan como vehículos exceptuados del 'Hoy Circula'?

"Se consideró el protocolo de salvoconductos que emitió el Ministerio de Gobierno y el COE Nacional. Nosotros tomamos esa información que se resolvió en esas mesas de trabajo y se colocó en la resolución que dictó el alcalde Jorge Yunda para que no se modifiquen los protocolos de salvoconductos", enfatizó Aguirre.

¿Hasta cuándo habrá restricciones de circulación?

"Estamos hablando de un tema de salud, de una pandemia. Nuestro criterio es: mientras más movilidad exista en la ciudad, hay más posibilidad de contagio. Por eso recomendamos a los ciudadanos que lo hagan por razones netamente necesarias. Lo que pedimos es que se sigan manteniendo las medidas de seguridad y si salen de sus hogares sea con las extremas precauciones", comentó.

Aguirre no adelantó si el plan 'Hoy Circula' continuará lo que resta de año o si seguirá en 2021. "No sé si se va a cambiar el plan 'Hoy Circula' el año que viene. Quienes dictan las políticas de movilidad es la Secretaría de Movilidad; la AMT hace el control. Así que no sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia; es el punto fundamental para tomar decisiones", cerró Aguirre.