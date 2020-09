Indignación en redes sociales: Exigen justicia para Roberto Malta

En redes sociales los usuarios se han volcado a exigir justicia para Roberto Malta, hombre que fue atropellado la madrugada del sábado 5 de septiembre en Urdesa central, norte de Guayaquil.

En Twitter se ha posicionado en las tendencias la etiqueta #JusticiaParaRobertoMalta con la cual los internautas han manifestado su indignación por el suceso.

Además, algunos han asegurado que Malta -de 38 años- falleció a las 23:00 de este sábado tras permanecer varios días hospitalizado en estado crítico. Periodistas y medios de comunicación locales también han informado sobre el lamentable deceso. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Cuando la conductora atropelló a Malta estaba en aparente estado de embriaguez. La mujer quedó en libertad por decisión de una jueza.

La noche en que ocurrieron los hechos, Malta salía de la casa de un amigo y fue embestido cuando se iba a subir a su vehículo. Él estaba con una amiga que dejaría camino a su casa.

Como Solange A. fue identificada la conductora que atropelló a Malta. Ella conducía un auto eléctrico y vive a pocos metros del sitio donde ocurrió el hecho; minutos después se produjo la detención. Horas después fue liberada por la una jueza Heidy Borja que le otorgó medidas sustitutivas.

Mientras tanto, Malta permanecía en estado grave en el hospital. Sus amigos organizaron una campaña en Go Fund Me para recolectar dinero y ayudarlo.Sus familiares exigen que se haga justicia.

COIP

El artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica las lesiones causadas por accidente de tránsito."Los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152 reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso".

Serán sancionadas también con reducción de diez puntos en su licencia. "En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se aplicarán las sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas en un tercio".

Así como la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena privativa de libertad prevista en cada caso.

Debo decir q a mí me da pena la chica q atropelló a Roberto, xq tendrá q pasar el resto de su vida con la muerte de él en su conciencia #justiciaparaRobertoMalta

Demuestre que la sentencia a correa no fue político https://t.co/maFiIzU37v

Dra @DianaSalazarM2 La justicia no solo es un día ni a la carta. Y ahora? Quien responde? Y si era familiar de los Roldán, .los Grandas, las Romos, las Pesantez, También dejaban libre a la borracha?

Yo lo único que espero, es que esto se resuelva en una corte, en derecho, y no se permita la impunidad. @mariapaularomo @CJudicaturaEc @PoliciaEcuador #justiciapararobertomalta

#JusticiaParaRobertoMalta no lo conocía, pero me pongo en los zapatos de Roberto, de su familia y de sus amigos… me invade una pena enorme y una gran decepción ante la justicia de nuestro país.

— Ma.Fernanda (@MaFernandaVelez) September 13, 2020