Director de la OMS pide no saludar con el codo ¿Cuál es la alternativa?

En medio de estos tiempos de pandemia por el COVID-19 tuvimos que cambiar nuestras prácticas de vida. Por el distanciamiento y toda las medidas, ahora hemos aprendido a saludar con el codo. Pero hasta eso desaconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por lo cual propone una nueva alternativa para decir "hola" y chao".

Este 13 de septiembre, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó la recomendación que hizo el 7 de marzo en Twitter, sobre evitar saludarse con el codo porque no permite guardar la distancia de seguridad.

Este domingo, Tedros Adhanom Ghebreyesus retuiteó un mensaje de Diana Ortega, responsable de Innovation Strategic Alliance en Red Eléctrica de España.

"La OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel", escribió Ortega en el tuit compartido por Adhanom Ghebreyesus.

A principios de marzo, el director de la OMS dijo en la red social que:"Al saludar a la gente, es mejor evitar chocar el codo porque te pones a menos de un metro de distancia de la otra persona. A mí me gusta poner la mano en el corazón para saludar a la gente estos días", aconsejó.

– When greeting people, best to avoid elbow bumps because they put you within 1 meter of the other person. I like to put my hand on my heart when I greet people these days.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 7, 2020