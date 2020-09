Tc Televisión responde tras polémica por regreso de Jaime Bayly a la pantalla

Hace algunos días se conoció que Jaime Bayly volverá a la pantalla de TC Televisión. El anunció encendió las críticas en redes sociales.

Los usuarios han expresado que esta contratación se hace durante época de crisis. Ante ello el canal reaccionó.

El primer programa se transmitirá el 15 de septiembre a las 23:00 y será hasta el 31 de diciembre.

No hay plata para medicinas, pero sí para Jaime Bayly

No hay plata para los sueldos, pero sí para Jaime Bayly

No hay plata para educación, pero sí para Jaime Bayly

No hay plata para los hospitales, pero sí para Jaime Bayly

No hay plata para seguridad, pero sí para Jaime Bayly

— Jessy (@Jessy49867853) September 10, 2020