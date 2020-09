Las singulares fotos finalistas de los Comedy Wildlife Phtography Awards

El mundo animal también está lleno de singularidades. Más allá de sus actividades cotidianas, los animales -sin importar la especie- son captados en momentos hilarantes. Las risas y ternura es lo que se premia en los Comedy Wildlife Phtography Awards 2020.

Para este tercer año de competencia, el certamen premió los momentos divertidos que la madre naturaleza nos trae a través de sus especies. 44 fotografías fueron escogidas como finalistas.

El ganador, además de llevarse los halagos de la comunidad mundial, se hará acreedor de una safari en Kenya, una cámara Nikon y un trofeo de metal realizado artesanalmente en Tanzania.

El objetivo de este concurso de fotografía es crear conciencia de las majestuosidades que nos oferta la naturaleza. La meta es disminuir el impacto ambiental y de esta manera evitar que el calentamiento global que afecta la estabilidad de los ecosistemas mundiales.

Los ganadores serán anunciados el próximo 22 de octubre. Además de ver el listado completo, podemos visitar la página oficial del certamen para votar por nuestra imagen favorita.

A continuación, te dejamos un puñado de las imágenes más simpáticas, las cuales están concursado este año. Para ver todas las imágenes, has click aquí

Luis Burgueno - "I Had To Stay Late At Work" / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

Thomas Vijayan- "Fun For All Ages" / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

Krisztina Scheeff - "Seriously Would You Share Some" / Comedy Wildlife Photo Awards 2020