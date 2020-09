El alcalde Yunda se pronuncia tras anunciar las nuevas medidas de circulación en Quito

Este jueves 10 de septiembre se anunciaron las nuevas medidas que se aplicarán para la restricción vehicular en Quito, a partir del 14 de septiembre. Ante el conocimiento de la información, hubo ciudadanos que apoyaron y otros que criticaron la decisión. Debido a esto, el alcalde Jorge Yunda se pronunció.

A través de Twitter, Yunda resaltó que a pesar del cambio de restricciones, el virus sigue siendo un problema.

Hoy Circula es el nombre de las nuevas restricciones vehiculares en Quito. Así se decidió tras la Resolución No. A-060 emitida por Yunda. Estas medidas consisten en que la circulación vehicular será por placas que terminan en par e impar, como se ha estado aplican, pero distribuidas en meses y días específicos.

Ante el anuncio de las nuevas medidas de circulación, ciudadanos en Twitter expresaron su preocupación y volvieron tendencia la palabra 'Yunda'. Su argumento se enfoca en que necesitan sus autos para ir a trabajar y que corren más peligro en transporte público que en un carro particular.

Como que no entiende o no quiere entender… El riesgo de contagio está en el transporte público no en un auto particular. 🤨 https://t.co/RRj9qbW0Ha

— Paola Vintimilla (@PaolaVintimilla) September 11, 2020