Famoso museo impidió el ingreso de una mujer por su escote

El Museo d’Orsay es uno de los espacios más importantes en la ciudad de París, Francia. Dentro de sus 80 salas de exposición pueden apreciarse unas 400 obras. A pesar de sus invaluables obras, el espacio sorprendió al no dejar ingresar a una mujer por el escote que llevaba.

Una visitante escribió una carta abierta en Twitter, donde asegura que no le permitieron el ingreso debido a la ropa que llevaba consigo. Acusó al museo de ser un espació de discriminación y sexismo.

Jeanne, estudiante de literatura, comentó que un funcionario del Museo d’Orsay le dijo que se cubra su escote para permitirle su ingreso a las instalaciones del lugar.

“Al llegar a la entrada del museo, ni siquiera tuve tiempo de sacar mi boleto cuando la vista de mis pechos y mi vestido escotado sorprendió al agente a cargo de verificar las reservas”, escribió, acompañada por una foto de ella con el vestido. “Se fue, cantando ‘ah, no, eso no será posible, eso no es posible, eso no funcionará. A estas alturas no tenía idea de que mi escote se había convertido en la causa de todo este drama ", escribió.

Carta de Jeanne

Carta de Jeanne a Museo / Twitter

La joven, además, comentó que nadie le daba una explicación y que solo se limitaban a ver su escote. “Cálmese, señora. Las reglas son reglas”, le dijeron", sin explicarle a qué reglas se referían.

Por su parte, a su amiga nadie le dijo nada. Según Jeanne, todos vestían ropa propia para la época de verano en Europa. Finalmente, ante la insistencia le indicaron que “eso” (sus pechos) era el problema por lo cual no al dejarían entrar.

La invitaron a ponerse un abrigo y si bien al principio se negó, terminó aceptando la sugerencia para no arruinar el paseo. Así, finalmente, con la zona de conflicto tapada, se le permitió entrar.

“Tenía la impresión de que todos miraban mis senos, yo no era más que senos. No soy solo un cuerpo. Su doble estándar no debería ser un obstáculo para mi acceso a la cultura y el conocimiento", sentenció en su misiva.

Cuando la publicación se volvió viral, el museo tuiteó que se había enterado del incidente diciendo que lo “lamentaban profundamente”. Incluso, un funcionario del espacio llamó a Jeanne para dar lo que ella llamó “una disculpa muy sincera”.

Jeanne, quien dijo que estaba satisfecha con la llamada telefónica, agregó que el breve tuit de disculpas no reconoció la naturaleza “sexista y discriminatoria” de lo sucedido.

Te puede interesar