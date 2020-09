Marina de Perú halla cadáver que podría ser del padre de Gabriela Villalba

View this post on Instagram

Con un dolor muy grande en mi corazón hoy más que nunca les pido que acompañen con sus oraciones. Mi padre despareció junto a su amigo Pepe la tarde del martes en San Bartolo, Perú. Hasta el momento lo único que sabemos es que debían regresar al aeródromo a las 5:30 pm.. lo cual nunca pasó. Ha sido una semana de altibajos de esperanza de hallarlo con vida pero de pronto la realidad golpea al pasar muchos días sin tener rastro de ellos o de la nave. Las autoridades Peruanas se han movilizado pero no han tenido resultado alguno. Si alguno de ustedes me está leyendo y conoce un grupo de rescatistas profesional ecuatoriano o internacional con experiencia en búsqueda mar abierto no dude en contactarme se lo suplico. Recen por mi papá 🙏