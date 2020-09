Jueza niega traslado a Quito de Abdalá Bucaram para aceptar su precandidatura

Este 2 de septiembre, la jueza de Pichincha Ana Lucía Cevallos, negó la solicitud que hizo el expresidente Abdalá Bucaram de trasladarse a Quito para aceptar su precandidatura a asambleísta nacional por el movimiento Fuerza Ecuador (FE).

"La jueza no me deja ir a Quito junto a la policía y mi cardiólogo, por orden de la Romo. Pero ella dice que es porque estoy mal de salud para subir a Quito y está bien", escribió Bucaram en su cuenta de Twitter.

