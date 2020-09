Honorato Vásquez, abogado desaparecido en Quito, fue hallado sin vida

La tarde del 31 del agosto, la familia de Honorato José Vásquez Mosquera se enteró que hallaron su cuerpo. El abogado quiteño se encontraba desaparecido desde la tarde del 28 de agosto.

Honorato vivía con su hijo de 17 años, su hija de 18 y su nieto de tres. Era la cabeza de la familia y apoyaba a sus hijos y nieto. Los cuatro habitaban en el Valle de lo Chillos en el sector del Puente Dos.

En una entrevista con METRO ECUADOR (antes de la noticia de su muerte), Andrea, su hija contó que en la mañana del viernes salieron su padre y su hermano. Ellos se dirigieron a la oficina de Honorato para empacar unas cosas. Después se fueron a almorzar al mercado Central. Al acabar se despidieron, le dijo a su hijo que vaya pronto a la casa.

"Mi papá me llamó a las 17:32 me dijo "¿cómo están? ¿ya comieron?". Le contesté que sí y me dijo que venía a la casa porque ya mismo era el toque de queda. Pasaron las 19:00 y no llegó. A las 22:00 llamamos a su celular y nos contestó una señorita, dijo que compró el teléfono en un Centro Comercial que queda por la zona de la Marín".