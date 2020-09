Código Orgánico de la Salud: Romo desmintió que exista supuesta renuncia de la vicepresidenta Muñoz

La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, desmintió que exista supuesta renuncia de la vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, debido a su desacuerdo con lo aprobado en el Código Orgánico de la Salud (COS).

"Es una mentira gigantesca. Esas conversaciones no existen. Esa especulación, esa mentira, me parece que es de nuevo esta lógica a lo que nos estamos acostumbrando. En lugar de discutir los temas que al país le interesa, empezamos a llenarnos de estos chismes y cosas tan feas, tan desagradables y tan alejadas de la verdad"dijo Romo en una entrevista con Teleamazonas.

Además reiteró que las especulaciones sobre Muñoz no son ciertas. "No son nuevos estos rumores y estos chismes falsos de supuestas 'primicias' no son cosas nuevas. Pero como estos días son de decisiones importantes, hay un sector político de aprovecharse de estas situaciones para convertirlas en un conflicto".

De su lado, el Secretario General de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, también se pronunció en su cuenta de Twitter. "La Asamblea lleva 8 años discutiendo el Código de Salud, el Gobierno Nacional se tomará los 30 días que le corresponden para analizarlo. Todo lo demás son especulaciones".

La @AsambleaEcuador lleva 8 años discutiendo el Código de Salud, el Gobierno Nacional se tomará los 30 días que le corresponden para analizarlo. Todo lo demás son especulaciones. — Juan Sebastián Roldán (@juanseroldan) August 30, 2020

La semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico de Salud con 79 votos a favor, ocho en contra y 48 abstenciones el cual permite el aborto obstétrico, la fecundación asistida y el uso del cannabis para uso terapéutico.

El COS ha sido debatido durante ocho años en la Asamblea y ahora quien tiene la facultad de vetarlo totalmente o parcialmente es el presidente Lenín Moreno. Ahora tiene 30 días (hasta el 27 de septiembre) para pronunciarse sobre el proyecto del COS.

“Hay que darle tiempo al Ejecutivo para que cumpla con su tarea. El Presidente tiene 30 días para pronunciarse y entonces hará saber su decisión”, añadió la Ministra. Al mismo tiempo enfatizó que se debe "revisar lo que dice el Código, no lo que dicen que dice el Código”.

