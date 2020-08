¿María Alejandra Muñoz renunciará a la Vicepresidencia?

Durante el fin de semana en redes sociales ha circulado el rumor que la actual vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Muñoz renunciaría a su cargo si no se veta el Código Orgánico de Salud. El Código fue aceptado el pasado 25 de agosto después de ocho años de tratamiento del mismo en el Legislativo

Según el portal digital “La República”, María Alejandra Muñoz no ha confirmado a nadie que renunciará. “La Vicepresidenta Muñoz no ha hecho ningún comentario con nadie, ni en público ni en privado, y no son ciertas las afirmaciones que se han difundido en redes sociales”, ha dicho una persona de su equipo de trabajo.

“Al parecer, estos rumores provienen de un artículo de opinión publicado en el diario El Universo con la firma del exvicepresidente Alberto Dahik. La vicepresidenta Muñoz no ha hablado con el exvicepresidente Dahik sobre ese tema. Y lo que él ha escrito no es más que su opinión. La vicepresidenta tampoco le ha dicho a ninguna otra persona que renunciaría. No es una decisión que ella ha tomado este momento”, dice la fuente al medio antes citado.

De igual manera, Muñoz no se ha pronunciado de manera oficial. Incluso por el tema que sería su detonante para su salida (Código Orgánico de Salud) no se refirió ni para bien ni para mal a través de sus redes sociales.

Iglesia y Código Orgánico de Salud

Sin embargo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana entregará las observaciones realizadas al Código Orgánico de Salud. “Lo haremos llegar para que disciernan, según su conciencia y su formación ética”, sostuvo la institución.

En este espacio (comunicado), los representantes de la Iglesia Católica detallaron las preocupaciones relacionadas con el aborto como emergencia obstétrica, la dotación de métodos anticonceptivos, principalmente, para adolescentes, la reproducción humana asistida y la identidad sexual.

El Código de Salud aprobado por el Legislativo será enviado al Ejecutivo para continuar el trámite correspondiente. El presidente Lenín Moreno tiene 30 días para vetar parcial o totalmente la ley.

