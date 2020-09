Gualaceo: Madre con COVID-19 da a luz a su hijo sin el virus

En Gualaceo, provincia del Azuay, una mujer tenía ocho meses de embarazo y le diagnosticaron COVID-19. Para que su cuadro médico no agrave por el virus, la joven fue sometida a una cirugía para garantizar su vida y proteger la del bebé.

Afortunadamente la mujer se encuentra estable y su hijo nació libre del virus, por lo que este caso ha devuelto la esperanza a los médicos en medio de esta emergencia sanitaria por el coronavirus.

Según lo relatado en diario El Mercurio, la mujer fue trasladada inmediatamente al hospital José Carrasco, en la ciudad de Cuenca . "A mis 8 meses de embarazo fue duro enterarme de esto; activaron la red para mí, ya que no había hospitales que me reciban”, contó la mujer al diario local. “Gracias a Dios y a los médicos estoy bien, mi operación fue un éxito", agregó. La madre informó que su bebé no se contagió de coronavirus.

Fernando Moreno, jefe del área de Materno Infantil del hospital agregó que con las madres que alumbrarán a sus bebés se maneja un protocolo especial. El especialista indicó que en esa casa de salud de maneja un promedio de 50 partos por mes, incluidos los de las mujeres infectada de coronavirus.

